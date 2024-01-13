«الفوت غولف» تختتم «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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يحتضن نادي الشارقة للغولف والرماية، اليوم ختام النسخة الثانية من بطولة «الشارقة الدولية للفوت غولف»، وتعد الحدث الختامي في فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» المقام منذ الأربعاء الماضي بمشاركة 200 لاعب دولي، بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين.

وينافس على لقب النسخة الثانية في اليوم الختامي بطولة «الشارقة الدولية للفوت غولف» 185 من أبرز اللاعبين العالميين للمنافسة على جوائز مالية يصل إجماليها إلى 30 ألف دولار.

ويبرز ضمن قائمة أساطير كرة القدم، الطامحين للقب النسخة الثانية، كل من نجمي الكرة السابقين في منتخبي البرازيل وهولندا، ألداير سانتوس، وكلارنس سيدورف، والدولي الإيطالي كريستيان زاكاردو، والفرنسي فينسنت كانديلا، الساعي عبر بوابة «الفوت غولف» إلى اعتلاء منصات التتويج، وتعويض خسارته أول من أمس، المباراة النهائية في «جولة النجوم للبادل» أولى فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة».

يذكر أن منافسات العام الماضي، سجلت فوز المصنف رقم واحد عالمياً في رياضة الفوت غولف، بن كلارك بعد منافسة قوية بين 130 لاعباً دولياً.

ويأتي «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» بفعالياته المتنوعة «ليلة نجوم البادل» و«ليلة نجوم الكرة»، و«بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف»، في إطار تعزيز المشهد السياحي في الشارقة، والتعريف من خلال الأنشطة المتنوعة بالمعالم الحضارية للشارقة، وترسيخ مكانة الإمارة في احتضانها لأهم الفعاليات في مختلف التخصصات على مستوى المنطقة.

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