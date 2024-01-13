168 دراجاً في النسخة التاسعة من «طواف الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات، عن تفاصيل النسخة التاسعة للحدث العالمي الكبير الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من 26 إلى 31 يناير الجاري، حيث أعلنت مشاركة 168 دراجاً يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومحمد سعيد النعيمي مدير اللجنة وعبد العزيز الحصان الشامسي ممثل الهيئة العامة للرياضة، ومنصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف.

وقال عيسى الحزامي: الحدث بمثابة نافذة كبيرة يطل منها العالم على معالم الشارقة التي تجمع في تفاصيلها ما بين ما هو تراثي أصيل وما هو مدني حديث.

واستعرض عبدالملك جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة خطوات التحضير، وأكد حرص اللجنة على التميز والجودة والارتقاء بكل وسائل التنظيم والضيافة من نسخة إلى أخرى، للمحافظة على السمعة الكبيرة والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم البطولات والفعاليات الدولية، وأشار إلى أن جمهور الطواف سوف يستمتع بالمنافسة بين المتسابقين.

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