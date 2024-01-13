12 فريقاً في «دولية دبي للسلة» بعد انضمام الوحدة السوري

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تلقت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33 موافقة نادي الوحدة السوري على المشاركة ليرتفع العدد إلى 12 فريقاً هي:

منتخب الإمارات، النصر مستضيف البطولة، الرياضي حامل اللقب، بيروت بطل العرب، الحكمة، الهومنتمن من لبنان، منتخب تونس، سلا المغربي، أهلي طرابلس، أهلي بنغازي من ليبيا، الوحدة السوري، سترونج جروب الفلبيني المدعم بأسطورة السلة الأمريكية دوايت هوارد لاعب لوس أنجلوس لايكرز.

وكان اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة، تابع في الساعات الماضية آخر مستجدات البطولة التي ستنطلق الجمعة المقبل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة وشركة سما لتنظيم الفعاليات ممثلة في رئيسها عوض سامي.

وتعقد اللجنة المنظمة والشركات الراعية اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل في فندق اوكسدنتال الجداف بدبي يتم خلاله الإعلان عن توزيع الفرق على مجموعتين وجدول البطولة.

من ناحية أخرى، تأهل الشارقة إلى المربع الذهبي في مسابقة دوري الرجال لكرة السلة عقب تغلبه على ضيفه البطائح بنتيجة 78 - 74 في الجولة الأخيرة من الدور الثاني للمرحلة التمهيدية، وفي ذات الجولة فاز النصر على الظفرة 108 - 94 والوصل على الظفرة 76 - 65.

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