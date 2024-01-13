اتحاد الجوجيتسو يتألق في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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سطر اتحاد الإمارات للجوجيتسو إنجازاً جديداً بتكرار حضوره في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، التي يتنافس عليها الرياضيون حول العالم، بالصعود إلى مسرح التكريم 3 مرات، في تفرد يؤكد نجاحات الاتحاد وتميز نتائجه على الأصعدة كافة.

ومنح الحدث العالمي في نسخته الأخيرة، عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ورئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، جائزة «الإداري الإماراتي» بعد أن قاد جوجيتسو الإمارات للتربع على المركز الأول عالمياً لأربع سنوات، مع نشر اللعبة محلياً وعالمياً.

وفاز خالد محمد الشحي بجائزة «الرياضي الإماراتي» عن إنجازه في الحصول على الميدالية الذهبية ببطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023، وحصوله أيضاً على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للشباب.

إضافة إلى فوز زمزم محمد الحمادي بجائزة «رياضي ناشئ إماراتي»، لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.

وجاء حضور اتحاد الجوجيتسو في الجائزة العالمية نتاج الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الإمارات بشكل عام، ونجاح الاتحاد عبر خطة مدروسة في تطوير اللعبة وتقديم المواهب البارزة وصقلها خلال سنوات طويلة حتى نجحت في بلوغ العالمية، ما جعل جوجيتسو الإمارات مرتبطاً بالذهب والنجاح في كل المحافل.

تأكيد

وأكد عبدالمنعم الهاشمي أن تكريمه بجائزة الإداري الإماراتي يمثل تكريماً لكل فريق عمل الاتحاد، وتتويجاً للجهود المبذولة من الجميع بهدف تطوير اللعبة وتفوقها في البطولات العالمية.

وأشاد الهاشمي بتكريم خالد الشحي وزمزم الحمادي بالجائزة العالمية، ذاكراً أن مثل هذه النجاحات تحفز الاتحاد على تحقيق كافة الأهداف المستقبلية ومواصلة رحلة التطور والإنجازات في مختلف البطولات.

وقال الهاشمي إن رياضة الإمارات محظوظة بالدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة، ما يعتبر حافزاً لتطوير منظومة العمل الرياضية لتحقيق كافة التطلعات التي تتوافق مع طموحات دولة الإمارات وريادتها وتميزها في كل المجالات.

عمل مستمر

وجاء فوز ممثلي الجوجيتسو بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي امتداداً لعلاقة وثيقة ربطت بين الجائزة والاتحاد في عدد من الدورات السابقة، تأكيداً على العمل المستمر الذي يقوم به الاتحاد من أجل نهضة وتطوير اللعبة والإنجازات العالمية المستمرة التي ظل يحققها بإدارته الماهرة وأبطاله المتفوقين.

ومن الأسماء التي حصلت على الجائزة سابقاً، خليفة محمد مراد، الذي تم تكريمه في الدورة الخامسة بجائزة تقديرية لفوزه ببطولة العالم للجوجيتسو للصغار مرتين عامي 2012، 2013.

وحصول البطل العالمي فيصل الكتبي على جائزة «الرياضي المحلي» في الدورة السادسة تقديراً لإنجاز تتويجه بذهبية بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو 2014.

وحصلت بلقيس عبدالكريم عبدالله على جائزة فئة أفضل رياضي ناشئ في النسخة العاشرة تكريماً لفوزها بذهبية بطولة العالم للأشبال 2017، وفي النسخة 11 قبل الأخيرة تم تكريم سيف جاسم المنصوري بجائزة أفضل رياضي ناشئ محلي، بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم للأشبال برومانيا 2019.

فخر ونجاح

ويعتبر التكريم من قبل القائمين على أمر الجائزة العالمية لاتحاد الجوجيتسو في العديد من الدورات السابقة، والذي يأتي بمشاركة الجماهير وتصويت المتابعين، شهادة فخر ونجاح تعكس إنجازات الجوجيتسو، وتبرهن على تفوقه والعلاقة القوية التي تربطه مع منصات التتويج وأوسمة النجاح التي تليق بعطائه وتميزه.

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