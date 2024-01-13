«شباب الجودو» يواجه «الصفوة» بتونس

المصدر: القيروان ـ البيان

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بدأ منتخب شباب الجودو تدريباته في معسكره الحالي في مدينة القيروان التونسية استعداداً للمشاركات المقبلة، من بينها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات أبريل المقبل، بجانب المشاركات العربية والآسيوية للجودو لموسم 2024.

وتقام التدريبات على فترتين بإشراف المدرب جعفر النخلي، ثم 3 فترات بمعسكر التدريب المشترك والذي يضم 115 لاعباً، مع خوض المنافسة التجريبية الأولى اليوم مع منتخب «الصفوة» في مدينة صفاقس، تليها المنافسة الثانية الثلاثاء المقبل مع منتخب تجمع أندية الشباب، ثم العودة إلى الدولة يوم 20 يناير الجاري. ويشارك في المعسكر 10 لاعبين هم منذر موسى البلوشي.

ومحمد نبيل النقبي، وعلي راشد النقبي، وأحمد عبدالله يوسف «نادي خورفكان»، وعلي حسن إبراهيم، وحميد سعيد الحمادي «اتحاد كلباء»، ومانع جمعة عبد الرحمن.

وحمد أحمد خميس «نادي الشارقة الرياضي»، وسيف سالم الحمادي «الفجيرة للفنون القتالية»، وذياب إبراهيم الجنيبي «نادي الشارقة للدفاع عن النفس». واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على وصول البعثة إلى تونس، وبداية المراحل التدريبية حسب البرنامج المقرر من الجهاز الفني.

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