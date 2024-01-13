جائزة أبوظبي الكبرى للإبحار تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تنطلق اليوم جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتقام منافساتها بميناء زايد على مدار يومين بمشاركة 10 فرق عالمية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث تفاصيل السباق في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمتحف اللوفر بأبوظبي بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، حميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، وراسل كوتس الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات «SailGP»، وممثلي الفرق العشرة المشاركة في السباق.

تبلغ جوائز السباق 2 مليون دولار أمريكي، وهي جزء من مجموع الجوائز البالغة قيمتها 7 ملايين دولار والتي تكون متاحة للفرق الأفضل أداءً خلال الموسم.

ورحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بممثلي الفرق المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة في أبوظبي. وقال العواني: «يسرنا استضافة سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار للمرة الأولى في أبوظبي، ما يؤكد قدرتنا على تنظيم الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى بمعايير احترافية عالية، وبالتعاون مع الشركاء، ووسط تجارب لا تنسى للجماهير من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف قائلاً: «ندعو الجميع من المشاركين لزيارة العديد من المواقع التي تستحق الزيارة في أبوظبي، والتعرف على المعالم الشهيرة في العاصمة».

ومن جانبه عبر راسل كوتس الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات «SailGP» عن سعادته بالتواجد في أبوظبي، وقال: «يسعدنا إضافة أبوظبي إلى سلسلة المدن التي تحتضن سباقاتنا، فبتضافر الجهود بيننا وبين مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة، سنكون معكم على مدار 3 نسخ مقبلة، نأمل أن نقدم عرضاً كبيراً للجماهير وتجربة ترفيهية لا تنسى للجميع على مدار اليومين المقبلين».

وقال كونتان ديلابيير، قائد فريق فرنسا في المؤتمر الصحافي: «عليّ القول إن التواجد في هذا الموقع تحت قبة اللوفر هو أمر رائع فعلاً، وذو أهمية خاصة جداً بالنسبة لي كمواطن فرنسي».

وقال جايلز سكوت قائد فريق طيران الإمارات بريطانيا العظمى: «كان التدريب يوم أمس رائعاً ونحن متحمسون لخوض غمار المنافسات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعتقد أن تولي مهمة القيادة في منتصف الموسم يشكل تحدياً حقيقياً بالنسبة لي، إذ لدي الكثير لأتعلمه بالتأكيد، وعليّ بذل الكثير من الجهد لجعل عملية التعلم سريعة جداً. لكن الخبر الجيد يتمثل بالفريق والطاقم الرائع الموجود لدينا، حيث سأرتكز على خبراتهم الكبيرة مع أمل بتحقيق نتائج جيدة في عطلة نهاية هذا الأسبوع».

من جهته، قال توم سلينغزبي، قائد فريق أستراليا: «على الجيل المقبل أن يبرهن أفضليته، ليتمكن من إزاحتنا عن موقع القمة. ومن المشوق حقاً رؤية ما سيحصل. فلدى الشباب الجدد الفرصة الفعلية للانطلاق في السباق الذي يشكل الدوري الأبرز برياضة الإبحار في العالم».

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