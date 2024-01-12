ماكلروي يحافظ على صدارة «دبي انفيتيشينال للغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تغلب روري ماكلروي المصنف الثاني عالمياً على الأجواء العاصفة، ببطولة دبي انفيتيشينال للغولف وسجل 4 ضربات فوق البار، محافظاً على الصدارة لليوم الثاني بفارق نقطتين.

وكان ماكلروي سيطر على اليوم الأول للبطولة، مسجلاً 62 نقطة خالية من الأخطاء في بداية للدفاع عن لقبه في «السباق إلى دبي»، ولم يكن الأمر سهلاً في الجولة الثانية في منتجع خور دبي، حيث انتقل من متقدم بأربع نقاط إلى التعادل الرباعي بعد أن اعترض الماء الكرة مرتين قبل وصولها للحفرة الثامنة ولكنه تقدم بثلاث ضربات بيردي في الحفرة التاسعة الخلفية ليتقدم على الألماني يانِك بول والدنماركي جيف وينتر ويتصدر بعشر ضربات فوق البار.

وفي مباريات الفرق، تألق عبد الله النابوده،وتقدم بفارق تسديدتين بعد أن ساهم بثلاث ضربات بيردي وتعادل في 67 إلى جانب بابلو لارازابال وسيلعب مع ماكلروي في الجولة الأخيرة للفريق غدا السبت.

وقال ماكلروي: لعبت بشكل جيد للغاية، قمت ببعض التسديدات القوية،لكن الظروف كانت أكثر صعوبة وكانت الرياح شديدة،ولدي بعض الأخطاء على الحفرة الثامنة.

سجل

ويتمتع ماكلروي بسجل حافل في الإمارات، حيث فاز بثلاثة ألقاب في بطولة دبي ديزرت كلاسيك،بما في ذلك أول ألقابه الستة عشر في جولة دي بي ورلد في عام 2009، وبطولتين لجولة دي بي ورلد.

ويدافع ماكلروي الأسبوع المقبل، عن لقبه في دبي ديزرت كلاسيك الذي منحه فوزه الأول في سلسلة رولكس.

إشادة

أشاد كل من المتلقي الأسطوري لاري فيتزجيرالد جونيور ولاعب الوسط الحائز على لقب سوبر بول مرتين جون إلواي على بطولة دبي انفيتيشينال.

وقال فيتزجيرالد جونيور، الذي لعب مع المحترف أدريان ميرونك في الجولة الثانية من البطولة وتوم ماكبين في اليوم الأول: استمتعت بوقتي كثيرًا، وقضيت وقتاً رائعاً واللعب مع أدريان و مع توم، أمر رائع.

وقال إلواي، الذي لعب بجانب الدنماركي توماس بيورن في اليوم الثاني من البطولة،: اليومان الأخيران رائعين. اللعب مع توماس مميز الملعب رائع والطقس مثالي، والبطولة مذهلة.

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