العين يستضيف شباب الأهلي في قمة دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تشهد الجولة 11 من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال في السابعة من مساء الغد، قمة العين وضيفه شباب الأهلي، إلى جانب مباريات الوصل مع حتا، والنصر مع عجمان، والجزيرة مع بني ياس.

ويسعى شباب الأهلي، إلى الفوز لتعزيز صدارته الحالية لجدول ترتيب الدوري بثمانية انتصارات و23 نقطة، وبفارق نقطتين عن بني ياس في المركز الثاني، بينما يحتل العين المركز الخامس بأربعة انتصارات و14 نقطة.

بينما يحتل الجزيرة المركز الثالث بستة انتصارات و20 نقطة، ويليه الوصل رابعاً بخمسة انتصارات و13 نقطة، والنصر سادساً بأربعة انتصارات و13 نقطة، وبفارق نقطتين عن عجمان في المركز السابع، ويحتل حتا المركز الثامن الأخير بانتصار وحيد و5 نقاط.

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