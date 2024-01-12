بطولة النجوم العربية للملاكمة تنطلق في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، غداً السبت، في «ياس لينكس أبوظبي» منافسات النسخة الثانية من بطولة النجوم العربية الصاعدة للملاكمة، والتي تشهد 10 نزالات مثيرة.

وكشفت اللجنة المنظمة للحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم، في «ياس لينكس»عن تفاصيل البطولة التي تنظمها شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.



كما أقيمت إجراءات الوزن الرسمية للملاكمين المشاركين، وتقام خلال البطولة 10 نزالات مثيرة

ويتصدر منافسات البطولة النزال الرئيسي بين الملاكم المغربي العالمي الصاعد، موسى غلام «28 عاماً»، بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة مع الجنوب أفريقي لونجا سابتميلا، وسيكون النزال محط الإنظار خصوصاً وأن البطل المغربي حقق انتصارات باهرة خلال مسيرته كملاكم محترف، وفاز في 20 نزالاً من أصل 21 خاضها، وحسم 12 نزالاً بالضربة القاضية، وسبق له الفوز ببطولة العالم للناشئين للمجلس العالمي للملاكمة عام 2018، ويعد أحد أبرز النجوم الواعدة في الملاكمة العربية.

ويحمل فهد البلوشي آمال الملاكمة الإماراتية في البطولة، خلال النزال الذي يجمعه بالفنزويلي ميلنر ماركانو، في وزن الخفيف، ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 12 نزالاً من أصل 13 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي، ولكن مهمته لن تكون سهلة أمام البطل الفنزويلي الذي حسم 20 نزالاً بالضربة القاضية من أصل 24.

يظهر الإماراتي فهد الخوري على مسرح البطولة، عندما يواجه الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط. وسبق للبلوشي خوض نزالين حقق خلالهما الفوز بالضربة القاضية.

ويواجه العراقي أمير كاظم، منافسه المكسيكي بيفرلي غونزاليس، ويدافع الملاكم السوري محمد بقداش عن أحلامه أمام التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، وكان بقداش حضر إلى أبوظبي بمعنويات مرتفعة والتقى عائلته فيها بعد 13 عاماً.

ومن ضمن النزالات الرئيسية، مواجهة المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، ويلتقي بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين مع البريطاني جيف أوفوري في نزال الوزن الخفيف.

ترحيب

ورحب أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» المنظمة للحدث بالملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في النزالات الحماسية التي تشهدها النسخة الثانية، وقال: سعداء بانطلاق البطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام الذي شارك في الحدث للمرة الأولى.

وأضاف: البطولة تهدف إلى إتاحة الفرصة للنجوم العربية الصاعدة لدخول عالم الملاكمة الاحترافية من خلال خوض نزالات مثيرة أمام منافسين أقوياء، ونحن على ثقة بأن البطولة ستخرج بالشكل اللائق وتحقق أهدافها وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب.

وأردف: تشهد النسخة الثانية مشاركة الإماراتي فهد البلوشي الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الواعدين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية.

ووجه صديقي الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي.

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