«يد الإمارات» يكسب هونغ كونغ في «آسيوية البحرين»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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دشن منتخب الإمارات لكرة اليد مشاركته في بطولة آسيا الـ21 بالبحرين، بفوز مستحق على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 29 - 24 في انطلاق مباريات البطولة التي تستمر حتى 25 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على 4 مجموعات، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية اليوم مع كازاخستان، والمباراة الثالثة أمام البحرين يوم 15 يناير في ختام مشواره بالدور الأول في البطولة الآسيوية الـ 21 لمنتخبات رجال اليد بالبحرين.

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