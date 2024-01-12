الاتحاد الإماراتي للدارتس يستضيف ثلاث جولات آسيوية

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف الاتحاد الإماراتي للدارتس ثلاث جولات آسيوية للعبة ستقام يومي 13 و14 الجاري في فندق الحبتور سيتي في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة قارية واسعه تشمل مختلف الدول الآسيوية لأبرز الأسماء في اللعبة، حيث سيتنافس على المراكز والألقاب أكثر من 120 لاعباً ولاعبة من آسيا، فيما تتمثل مشاركة عرب آسيا بكل من الإمارات والبحرين وعمان ولبنان والأردن.

وتتضمن الجولات الآسيوية إقامة منافسات الدارتس للفردي حيث من المتوقع أن تشهد الجولات الآسيوية منافسة قوية نظراً للمشاركة الآسيوية الواسعة.

وقال خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد الإماراتي للدارتس إن استضافة الجولات الآسيوية تمثل انطلاقة جديدة للعبة الدارتس في الإمارات مما يؤكد أن اللعبة أصبحت تنطلق نحو آفاق جديدة قارية ودولية، حيث تعتبر استضافة هذه الجولات بوابة الوصول إلى كأس العالم للمحترفين.

وشكر المطيوعي كل الجهود التي أسهمت في إنجاح هذه الاستضافة القارية التي تقام للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وعن الجولات الآسيوية قال المطيوعي إن الجولات الثلاث ستقام بفندق الحبتور سيتي الذي تم تجهيزه بكافة المتطلبات لضمان نجاح الاستضافة، مؤكداً أن الجولة تقام وفق المعايير الدولية للعبة، حيث سيدير البطولة كوادر متخصصة يملكون خبرة طويلة في البطولات الكبرى.

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