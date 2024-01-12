بطولة الحل الدولية للشطرنج 20 يناير بالفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن تنظيمه لبطولة الفجيرة الدولية الخامسة للقدرة الشطرنجية والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج يومي 20 و21 يناير الحالي وذلك بفندق نوفوتيل الفجيرة، وتشمل بطولة الشطرنج الخاطف وبطولة الحل الدولية بنسختها 20 بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم والإمارات، ويترأس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله علي آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، ومحمد عبدالله الزعابي نائباً له، وأسندت إدارة البطولة للحكم الدولي محمد عبد الغني سكرتير الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج مدير البطولة.

وتتميز بطولة الحل الدولية بأنها تقام في 45 دولة حول العالم في التوقيت نفسه علماً أن بطولة الفجيرة تضم أهم وأفضل اللاعبين على مستوى العالم مما يعطيها مكانة فنية وتنافسية قوية، عززها حضور رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج الصربي مرجان كوفازيفيتش للفجيرة.

بدوره ثمن الدكتور عبد الله آل بركت الرعاية الكريمة لسمو ولي عهد الفجيرة، والتي تأتي تعزيزاً لاستضافة الفجيرة للنسخة الماضية لبطولة العالم والتي حققت مكاسب عالمية في الجوانب الفنية والإدارية أكدت مكانة الفجيرة كوجهة دولية وعالمية لأفضل وأقوى البطولات الدولية.

وأشار إلى أن انتهاء اللجنة المنظمة من كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة بشكل مميز، كما ونجحت باستقطاب لاعبين عالميين للمشاركة في البطولة ومنهم بطل العالم الحالي الروسي دانيلا بافلوف، وبطل العالم الأسبق البولندي بويتر مورديزا والفائز ببطولة العالم ثماني مرات وكذلك بطل العالم السابق الروسي اندريه سيلفانوف، وأفضل لاعبة في العالم في حل مسائل الشطرنج الروسية آنا شومان، وتشمل قائمة المشاركين في البطولة خمسة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم في حل وتأليف مسائل الشطرنج.

بدوره أكد محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة أن إدارة النادي تسعى من خلال تنظيم البطولة إلى تعزيز مكانة الفجيرة على خارطة السياحة الرياضية شطرنجياً، وتابع الزعابي: يسعدنا مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين في قائمة أفضل مئة لاعب على العالم في الشطرنج الخاطف ومنهم المصنف 43 عالمياً الهندي سدواني ولاعبا المنتخب الأذربيجاني سفارلي التاج، وجوجازينوف، واللاعب المخضرم أركادي نيديتش والذي يحتفظ بتواجده ضمن قائمة أقوى 100 لاعب على مستوى العالم منذ عام 2004 حتى الآن، مع مشاركة العديد من النجوم العالميين والأساتذة الكبار.

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