الشارقة لرياضة المرأة تنظم ورشة عمل ناجحة في المبارزة لمدرسي التربية الرياضية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في إطار دعمها المتواصل للمسيرة الرياضية للمرأة على مستوى إمارة الشارقة ورشة عمل لمدرسي التربية الرياضية بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك في إطار التكامل والتعاون الذي تحرص المؤسسة على تقديمه لدعم مسيرة رياضية للمرأة.

استهدفت الورشة التي جرت في مقر مركز الطفل بمنطقة الرقة، صقل القدرات التدريبية لمدرسي التربية الرياضية، وتأهيلهم لاكتشاف أفضل الخامات في رياضة المبارزة لكونها من الرياضات الأولمبية المستهدفة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة ، وفي مشروع الحاضنات الرياضية .

ادارت ورشة العمل الدكتورة فاطمة القرامي المدير الفني لرياضة المبارزة في نادي الشارقة لرياضة المرأة، وذلك في إطار التكامل المؤسسي وتنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسة وهيئة التعليم الخاص، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

حيث اعتمدت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن برامجها المستقبلية سلسلة من المبادرات المؤثرة التي تشمل إقامة دورات تأهيل في العديد من الرياضات، وتنظيم مسابقات في مختلف الألعاب وبصفة خاصة في الألعاب الفردية الأولمبية ، كالبطولة التي من المقرر تنظيمها في ألعاب القوى لطالبات المدارس بداية من 21 فبراير المقبل، التي تستهدف اجراء اختبارات بدنية وقياسات فسيولوجية لانتقاء أفضل اللاعبات .

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