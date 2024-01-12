180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية يشاركون في بطولة الإمارات الدولية للياقة البدنية

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بطولة "الإمارات ستورم جيمز" بالفجيرة، أولى بطولاته في عام 2024، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، يومي 20 و21 يناير الجاري، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية.

وأعلن أحمد بن ظبوي الفلاسي، رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الاتحاد في دبي، أن إقامة البطولة في الفجيرة تعزز وتجسد ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متميزة تدعم السياحة الرياضية في الإمارات، وتعزز مفاهيم الاستدامة.

وأكد أن توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تشدد على ضرورة تحقيق أفضل المكاسب الفنية والتنظيمية لإقامة هذه البطولة، علاوة على نشر ثقافة ممارسة اللياقة البدنية كرياضة وكأسلوب مثالي للحياة، ودعم للمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات الدولية.

وأوضح أن البطولة يشارك فيها 180 لاعباً ولاعبة من 44 جنسية من مختلف دول العالم، أبرزها الإمارات والسعودية ومصر وبريطانيا وأمريكا والبرازيل وأسبانيا والكويت والبحرين وسلطنة عمان وكندا والعراق والمكسيك وفرنسا وسوريا والمغرب والفلبين واستراليا ونيوزيلندا.

وأشار إلى ان اللجنة المنظمة رصدت 265 ألف درهم جوائز مالية للفائزين الأوائل في فئات البطولة الـ9.

ويشارك في البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين على مستوى العالم، ومنهم في فئة السيدات، جيمي سايموند (نيوزيلندا) وتاسيا دا (البرازيل)، وايڤي هوليس (بريطانيا)، وفي فئة المحترفين الرجال يشارك الصربي لوكا دجوكيك حامل اللقب، والبرازيلي كاليان سوزا، والإيطالي انريكو زينوني.

وفي الفئة المتقدمة للسيدات تشارك المصرية هنا منسي، والإيرلندية ريتشل ريدي والبريطانية نيكيتا لورد، وعلى مستوى لاعبي ولاعبات الفئة المتقدمة للشباب يشارك الإماراتي بدر النوري والمصري عاصم عفت، والسعودي رعد الشرهاني.

وفي هواة الرجال يشارك الإماراتيون راشد آل علي وإبراهيم الشامسي وسالم الشاعر، ‎وفي هواة السيدات تشارك الإماراتية عائشة السعدي واللبنانية سارة فخوري والمصرية سها سعيد.

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