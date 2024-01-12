«فيفا»: جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي التكريم الأرفع للشخصيات الرائدة

المصدر: دبي- البيان

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن جائزة الشخصية الرياضية العالمية في «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، التي فاز بها جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» هي بمثابة التكريم الأرفع شأناً الذي يُمنح للشخصيات الرائدة التي تُعلي من مكانة الرياضة وروح التنافس النزيه.

ونشر موقع الاتحاد الدولي تقريراً عن فوز إنفانتينو بالجائزة، مشيراً إلى أنها تستقي إلهامها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انطلاقاً من شغف سموه بالرياضة.

وأشار «فيفا» إلى أن الجائزة أطلقت دورتها الأولى في عام 2009 بهدف تكريم الإنجازات الفردية في حقول رياضية متنوعة، بينما أصبح بالإمكان اعتباراً من عام 2012 ترشيح شخصيات دولية لنيل الجائزة.

وقال إنفانتينو: يُشرّفني تكريمي بالشخصية الرياضية العالمية في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، والحصول على هذه الجائزة التي تحتفي بالإبداع والابتكار والنزاهة في عالم الرياضة، تملأ قلبي مشاعر الفخر لأننا في«فيفا» نمثّل الوحدة والتنافس النزيه والمساواة والتطوير العالمي المستدام.

وأضاف: أتوجه بالتهنئة للفائزين، وأعرب عن امتناني العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة،، حيث تعتبر الجائزة أرفع جائزة دولية تمنحها مدينة دبي، والشكر موصول لأعضاء لجانها. وقال: يُجسِّد تكريمي بالجائزة في دبي، النجاح الذي حققه «فيفا» في توحيد العالم من خلال كرة القدم.

وأردف: أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولكل من عمل على النهوض بكرة القدم، ولمدينة دبي الجميلة الشغوفة بالرياضة، التي سنعود إليها بدءاً من 15 فبراير لمتابعة منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية، التي ستكون حدثاً عظيماً آخر يوحِّد العالم.

تاريخ حافل

وذكر «فيفا» أن الإمارات تحظى بتاريخ حافل من استضافة بطولات الاتحاد الدولي، إذ نظّمت خلال الـ21 عاماً الماضية 8 بطولات، منها 4 نسخ من كأس العالم للأندية، وكأس العالم تحت 20 سنة «الإمارات 2013» وكأس العالم للكرة الشاطئية «الإمارات 2009»، بالإضافة إلى بطولة تاسعة مرتقبة هي كأس العالم للكرة الشاطئية «الإمارات 2024».

وأشار إلى أن فوز إنفانتينو بالجائزة جاء تكريماً للدور الذي قام به «فيفا» في تطوير كرة القدم بوسائل متنوعة، ومن بينها تكنولوجيا التحكيم بمساعدة الفيديو وكشف تعاطي المنشطات ومراقبة إصابات اللاعبين.

من ناجية أخرى، رفع مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لرؤية سموه الحكيمة التي حققت الإنجازات وأطلقت المبادرات العديدة لخدمة الإنسانية والتي انطلقت منها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وكذلك تفضل سموه بدعم الجائزة وحضور حفل التكريم، ولقاء الفائزين في عدد من دوراتها، ومنها لقاء سموه الفائزين في الدورة الثانية عشرة.

ورفع مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، على دعمه المتواصل وتوجيهاته التي وضعت الجائزة في الصدارة عالمياً وتحقيق أهدافها لتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، على قيادة العمل والتوجيهات السديدة التي مكّنت الجائزة لأن تصبح أهم وأكبر جائزة رياضية، وأن تقود جهود تطوير الرياضة وتمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتفضل سموه بتكريم الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة برئاسة معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس المجلس، والأعضاء: د. حسن مصطفى، ومصطفى براف، وعايشة غراد، وأحمد مساعد العصيمي، ود. خليفة الشعالي، ومنى بوسمرة، وموزة المري أمين عام الجائزة، وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وقال معالي مطر الطاير: انطلقت الجائزة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المبدع الأول في جميع المجالات، كما تشرفت الجائزة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاحتفالات التكريم ولقاء الفائزين بها والإشادة بإنجازاتهم ودعم عمل الجائزة لتحقيق أهدافها الكبيرة على المستوى الرياضي وعلى مستوى تمكين الشعوب من خلال الرياضة.

وأضاف: تشرفنا جميعاً في مجلس أمناء الجائزة بالعمل لترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال اختيار المبدعين الرياضيين في كل مكان وتقديرهم حسب إنجازاتهم، وكذلك إطلاق المبادرات المختلفة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية، وسنواصل العمل كمجلس أمناء يضم كفاءات إماراتية وشخصيات عربية ذات مناصب دولية مهمة، حيث نعمل معاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الكبرى للجائزة.

وثمّن معالي رئيس مجلس الأمناء، دور الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الراعية والشريكة للجائزة التي تحرص على دعم جهود الجائزة في تحقيق أهدافها الرياضية والإنسانية الكبيرة، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتفضل سموهما بلقاء رعاة وشركاء الجائزة والإشادة بدورهم الوطني، وهم: الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية في طيران الإمارات، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «نخيل»، ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «نخيل»، ومحمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في دي بي ورلد، ويوسف أحمد آل رضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

مبادرة رائدة

وقال معاليه: إن الجائزة تعد مبادرة رائدة من دولة الإمارات إلى الوطن العربي والعالم، والعديد من المؤسسات الوطنية حرصت على الارتباط بعلاقات رعاية وشراكة مع الجائزة لدعم جهود الجائزة والمساهمة في تعزيز مكانتها كأكبر جائزة رياضية دولية، وتحقيق أهدافها ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فلهم منا كل التقدير وسنواصل العمل معهم لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير اللجان الفنية والتحكيم والاتصال والتسويق، والتقارير الخاصة بعملية الترشح والتحكيم في الدورة الثانية عشرة للجائزة، واستعراض آفاق العمل للمرحلة المقبلة للجائزة ومحور التنافس الذي يحقق دور الجائزة كإحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في فئة تمكين المجتمعات وكذلك دورها في تحقيق تطوير القطاع الرياضي والارتقاء بنتائجه إلى مستوى الإبداع ووضع الرياضيين العرب في مراكز دولية متقدمة وارتقاء منصات التكريم العالمية.

وأشاد معالي مطر الطاير في لقاءه منتسبي الجائزة وأعضاء فريق عمل الحفل الختامي للدورة الثانية عشرة، بجهودهم وشكرهم على مساهمتهم في إنجاح العمل طوال مراحل الدورة وعلى تنظيم حفل مميز يليق بالجائزة.

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