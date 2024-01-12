الاطمئنان على تجهيزات ملعب مونديال الشاطئية في «دبي للتصميم»

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في اجتماعها، أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، المستجدات المتعلقة بالملعب الرسمي لمباريات البطولة في حي دبي للتصميم، والأمور الخاصة بحقوق الرعاية والرعاة الوطنيين، كما اطلعت على الخطة الإعلامية للمونديال وموعد انطلاقها والخطط الترويجية المزمع إطلاقها مع بدء العد التنازلي لافتتاح البطولة، بالإضافة للأمور التسويقية، والفعاليات المقررة بافتتاح وختام المنافسات.

حضر الاجتماع عمر المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة، واللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، ومحمد بن هزام، عضو اللجنة ومدير البطولة، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ «فيفا»، وعبد الرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد.

من ناحية أخرى، يواجه منتخبنا للكرة الشاطئية، فجر اليوم، منتخب المغرب، في افتتاح بطولة البرازيل الودية الدولية.

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