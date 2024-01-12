تعاون بين هيئتي الرياضة الإماراتية والبحرينية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الهيئة العامة للرياضة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة في البحرين، بشأن التعاون الرياضي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الرياضة.

وتم توقيع المذكرة في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس البحريني الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالبحرين ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بالبحرين، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير البحرين لدى الإمارات، إلى جانب سعيد عبدالغفار، مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الرياضة، من خلال تبادل الخبرات وإعداد الكوادر وتنسيق المواقف في المجال الرياضي. وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: تتميز العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين بأنها راسخة ومتينة في مختلف المجالات، وتعكس المذكرة حرص البلدين على تعزيز التعاون في مجال الرياضة، ودعم المواهب لدى الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب، للمساهمة في تطوير القدرات الرياضية، وتعزيز فرص نجاح الرياضيين.

وأكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن توقيع مذكرة التفاهم تعتبر تعزيزاً لمسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.

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