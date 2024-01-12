57 قارباً تنشد لقب الجولة الثانية لـ «دبي الشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ جميرا عصر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية مع إقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023 - 2024.

ويأتي السباق كفاتحة لفعاليات النادي في عام 2024 حيث يقام الحدث بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم كما سيكون الحدث أول فعالية رياضية بعد قرار تشكيل بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليتوّلى مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024

محطة ختامية

ويمثل سباق دبي المحطة الختامية لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً حيث شهدت عملية التسجيل إقبالاً كبيراً من النواخذة والملاك مع إغلاق باب التسجيل أمس حيث سيشارك في السباق 57 قارباً سوف تتنافس على المراكز الأولى في فئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً والمنافسة على صدارة الترتيب العام لبطولة الموسم.

ترتيبات

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة الترتيبات لإنجاح السباق الكبير بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية حيث ستمر القوارب بالقرب من شواطئ جميرا وتبحر لمسافة تزيد عن 5 أميال بحرية أمام معالم دبي الحضارية وبين جمال جزرها الخلاب.

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي نتطلع لتظاهرة رياضية ناجحة في شواطئ جميرا، تجمع جيل المستقبل والذين يتنافسون على الفوز بالمراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين وكذلك سباق صدارة الترتيب العام مع ختام البطولة هذا الموسم.

أهمية كبيرة

وأوضح محمد عبدالله حارب أن السباق المرتقب يأخذ أهمية كبيرة لأنه سيكون فاتحة الفعاليات في العام الميلادي الجديد 2024 كما أنه يمثل أول حدث رياضي بعد قرار تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليتوّلى مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024 برئاسة أحمد سعيد بن مسحار. وتمنى المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التوفيق والنجاح للجان العاملة في السباق وكذلك النواخذة والبحارة المشاركين في السباق وسلامة الوصول إلى خط النهاية للجميع.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كان قد افتتح الموسم الرياضي 2023-2024 بسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في شهر سبتمبر الماضي وقد شهد السباق تتويج القارب «زلزال 77» بقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي، بطلاً لفئة الشباب (تحت 21 عاماً) وحل القارب «فلاح 25» بقيادة النوخذة محمد الحمادي المركز الأول في فئة الناشئين (تحت 16 عاماً).

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