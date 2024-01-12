كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم بميدان الفلاح في أبوظبي منافسات النسخة 11 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتستمر المنافسات حتى 27 الجاري بمشاركة أكثر من 3200 صقر و600 صقار من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى صقاري دول مجلس التعاون الخليجي، وخصص نادي أبوظبي للصقارين 27 مليون درهم جوائز للفائزين في مختلف الأشواط، وتعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة أكبر البطولات من حيث قيمة الجوائز وعدد المشاركين وأيام المنافسات.

فخر

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2024 تعزز تراث الإمارات الغني، وتنمي بفخر واعتزاز التراث الوطني الذي يعد جزءاً كبيراً من الهوية الوطنية والقيم والعادات والتقاليد، وترتبط رياضة الصيد بالصقور بالعديد من المعاني النبيلة المتصلة بالقيم العربية الأصيلة.

وأشاد سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة الذي ساهم في الحفاظ على التراث الإماراتي، وتوارثه من جيل إلى آخر، مثنياً سموه على جهود نادي أبوظبي للصقارين الدائمة في تنظيم البطولة الغالية على قلوب الجميع كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجمع المئات من المشاركين من مختلف أنحاء الإمارات في مختلف فئاتها.

واختتم سموه قائلاً: «تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع من المشاركين والمنظمين والشركاء الذين يلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتعريف الأجيال بتراث الآباء والأجداد».

زيادة

وقررت اللجنة المنظمة النسخة 11 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور زيادة أيام المنافسات من 12 يوماً في البطولات السابقة إلى 16 يوماً في هذه النسخة بإضافة عدد من الأشواط في بعض الفئات.

وتتضمن البطولة 7 فئات هي الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح والعامة هواة وفئة دول مجلس التعاون الخليجي وفئة الإنتاج المحلي وفئة السيدات.

ويبلغ مجموع أشواط المسابقة الأكبر في تاريخ مسابقات الصيد بالصقور 100 شوط متنوع لتؤكد أنها أهم بطولات هذه الرياضة التراثية على الإطلاق.

وتبدأ منافسات اليوم بفئة العامة ملاك بإقامة 5 أشواط تتضمن شوط الرمز للجير تبع - فرخ والشوطين الأول والثاني للفئة نفسها ثم شوطين للجير تبع - جرناس، تليها بعد غدٍ منافسات شوط الرمز للجير شاهين -فرخ وشطين للفئة نفسها وشوطين للجير شاهين جرناس.

وتتواصل منافسات فئة العامة ملاك لمدة أربعة أيام، وتختتم الاثنين المقبل بإقامة شوط الرمز للجير بيور - فرخ، وعقب انتهاء فئة العامة ملاك تبدأ منافسات فئة العامة مفتوح والتي تستمر لمدة أربعة أيام أيضاً بواقع 5 أشواط كل يوم.

وتبدأ فئة أصحاب السمو الشيوخ 20 الجاري وتستمر لمدة أربعة أيام، ثم تقام منافسات دول مجلس التعاون الخليجي والسيدات والهواة على أن يكون الختام بشوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 27 الجاري لفئة الفرخ «الشيوخ والمفتوح والملاك».

رسالة

وتوجه فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم للرياضات التراثية بشكل عام والصيد بالصقور بشكل خاص؛ وقال: «تنطلق منافسات أهم وأكبر البطولات في تاريخ هذه الرياضة التراثية، وهي تحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلب كل إماراتي، والجميع هنا في نادي أبوظبي للصقارين يفتخر بتنظيم هذا الحدث التاريخي بمشاركة كوكبة من صقاري الإمارات ودول مجلس التعاون، ورسالتنا دائماً هي الحفاظ على التراث الوطني الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور أحد أهم معالم تراثنا وهويتنا وتلقى اهتماماً كبيراً من الجميع».

أهمية

وأوضح أن مشاركة أكثر من 3200 صقر وكذلك أكثر من 500 صقار يعكس مدى أهمية البطولة وقيمتها لدى كل مشارك وأيضاً لدى المهتمين بالتراث الوطني الأصيل، كما أن عدد أشواط البطولة وصل إلى 100 شوط وهو رقم قياسي جديد، ويتنافس الجميع من أجل نيل شرف الفوز بلقب من ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأشار فارس المزروعي، إلى أن اللجنة المنظمة عمدت إلى زيادة عدد الأشواط خاصة في فئة العامة بسبب الإقبال التاريخي على المشاركة في المحفل التراثي الأصيل، وتخصيص 27 مليون درهم جوائز للفائزين في مختلف الأشواط، يضاعف من الإثارة في ميدان البطولة من أجل نيل اللقب الكبير والجائزة الكبرى، بجانب المنافسة بقوة في مختلف الأشواط سواء تلك التي تخص أصحاب السمو الشيوخ أو الفئات الأخرى.

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