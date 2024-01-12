هجن الرئاسة تتألق في مهرجان ولي عهد دبي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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وصلت تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، إلى آخر منافسات الصغار، عبر أشواط سن اليذاع، والتي أقيمت يوم أمس، على ميدان المرموم على مدار 29 شوطاً لمسافة 6 كلم، بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية، بمشاركة أكثر من 400 مطية.

وحصدت «الشاهينية» بشعار هجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، ناموس الشوط الرئيس لليذاع البكار في الفترة المسائية، مسجلة زمناً قدره 8:54:4 دقائق، وحلق «هياض» لهجن الشحانية بصدارة الشوط الثاني الرئيس لليذاع الجعدان، بقيادة المضمر جار الله محمد عقيل، مسجلاً زمناً قدره 9:02:6 دقائق.

وظفرت «شديدة» لهجن الشحانية بصدارة الشوط الثالث لليذاع البكار، بقيادة المضمر جار الله محمد عقيل، مسجلة زمناً قدره 8:54:9 دقائق، وحلق «شاهين» لهجن الرئاسة بصدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، مسجلاً زمناً قدره 9:00:7 دقائق.

مشاركة واسعة

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن النسخة السابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، تشهد مشاركة واسعة لنخبة الهجن في مختلف المنافسات، سواء في الأشواط الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ، أو هجن أبناء القبائل، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، الذي تترجمه إقامة كبرى الفعاليات والمهرجانات في ميدان المرموم بدبي.

وأضاف بن سرود لـ «البيان»، أن النسخة السابعة تتميز بمشاركة وقوة الهجن التي تنحدر من أجود السلالات، سواء من الإمارات، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، ويحرص ملاك الهجن على إعداد وتجهيز أفضل المطايا للمشاركة في هذا المحفل الكبير، لما يتميز به الحدث من مستوى عالٍ من التنافس، فضلاً عن الجوائز القيمة المخصصة للفائزين، سواء في الأشواط النقدية أو الأشواط الخاصة بالرموز.

وأشار المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، يعتبر المحطة الأبرز لهجن أصحاب السمو الشيوخ قبل المهرجانات الختامية في نهاية الموسم، حيث تكسب هذه الأشواط أهمية بالغة للوقوف على جاهزية الهجن، قبل الاستحقاقات المقبلة التي تقام داخل الدولة وخارجها.

وشهدت منافسات الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً لسن اليذاع لمسافة 6 كلم، منافسات مثيرة، بمشاركة كبيرة من مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

واقتنصت «الشاهينية» لهجن الرئاسة صدارة الشوط الرئيس لليذاع الأبكار، بقيادة محمد زيتون المهيري، وذلك بزمن قدره 9:09:3 دقائق، وأهدى «شاهين» بقيادة محمد زيتون المهيري، هجن الرئاسة صدارة رئيس اليذاع الجعدان، مسجلاً زمناً قدره 9:11:6 دقائق.

وحققت «الشاهينية»، بقيادة المضمر نفسه، نقطة أخرى لشعار هجن الرئاسة، بعد حصدها قمة الشوط الثالث لليذاع البكار، في زمن قدره 9:06:2 دقائق، وأضاف «شاهين» انتصاراً جديداً لهجن الرئاسة، بعد اعتلائه قمة اليذاع الجعدان في الشوط الرابع، تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري، بتوقيت قدره 9:03:9 دقائق.

ختام المزاد

من جهة أخرى، اختتمت فعاليات مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي استضافته القرية التراثية بالمرموم، بتنظيم وإشراف من نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال اليوم الأخير 65 مطية، ليصل بذلك عدد المطايا التي عرضت من خلال أيام المزاد الثلاثة، إلى 245 مطية، تنحدر من سلالات راقية وفاخرة في عالم سباقات الهجن العربية.

وحصل محمد غصاب راعي الطيره، على ملكية البكرة بنت الشبابي «العاصفة» من الأم نجود، بعد أن دفع مقابلها 220 ألف درهم، ونجح محمد راشد بن مرخان في حصد ملكية البكرة من الأب الفارس «العاصفة» والأم سودانية، مقابل 180 ألف درهم.

وظفر راعي الحريثي بملكية القعود ولد الشبابي «العاصفة» والأم مياسة، مقابل 170 ألف درهم، ونجح حمد ضعيف غدير، في حصد ملكية البكرة بنت الفارس «العاصفة» والأم ميّاسة، مقابل 150 ألف درهم، ودفع نفس المبلغ علي راشد العويسي، للحصول على البكرة بنت الواضح «العاصفة» والأم شعلة.

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