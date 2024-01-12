سد حتا يشهد انطلاقة سباق النخبة لبطولة السلم للدراجات

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تنطلق، بعد غد، النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بإقامة «سباق النخبة» الذي ينطلق من سد حتّا وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي.

وأنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لإقامة «سباق النخبة»، عبر تأمين المسار الذي يمتد لمسافة 182 كلم، إلى جانب تسجيل المشاركين، حيث سيكون السباق مخصصاً لدراجي الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بحد أقصى يصل إلى 250 دراجاً بنظامي الفردي، والفرق .

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن هذا السباق من حتّا إلى محمية المرموم، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يمزج هذا السباق بين النشاط الرياضي وروعة منطقة حتّا وطبيعتها الخلابة، وكذلك المواقع التي سيعبر خلالها الدراجون وصولاً إلى منطقة المرموم في تنقل رائع من المناطق الجبلية إلى المناطق الصحراوية مروراً بمناطق ذات تنوع جغرافي وحضري رائع.

وأضاف «نحرص في اللجنة المنظمة العليا على مواصلة تطوير السباق على مستوى المسارات وأيضاً التنافس وتحفيز الدراجين، ولذلك قررنا إدراج 4 محطات للسرعة (سبرينت) بواقع محطتين على الطريق العام بين حتا ودبي ومحطتين داخل منطقة السلم، ويتم منح الدراجين الأربعة الفائزين في المحطات نقاطاً حسب ترتيب وصولهم وهي 5 و3 و2 ونقطة واحدة، وفي نهاية السباق يتم منح جائزة للدراج الذي حصد أكبر عدد من النقاط».

مسار

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مسار السباق الذي ينطلق من عند سد حتّا، ليمتد بعد ذلك السباق عبر إمارة دبي، وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم الصحراوية.

من جهة ثانية، أكد علي سيف اليعربي الحكم العام للبطولة مشاركة 12 حكماً مواطناً في تحكيم السباق، إضافة إلى 3 حكام متدربين تم ضمهم إلى طاقم الحكام بقرار من اللجنة المنظمة العليا للبطولة بهدف الاحتكاك وكسب الخبرة لتجهيزهم للمستقبل، مشيراً إلى أن تعيين الحكام يتم بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، حيث يتم اختيار أفضل الحكام المتخصصين للطريق وآخرين للوصول (حكم ميقاتي) لأن عملية تسجيل الدراجين على خط النهاية تتم إلكترونياً وكذلك بطريقة يدوية إلى جانب حكم مساح وهو الحكم الذي يرافق آخر متسابق.

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