ماكلروي يتصدر انطلاقة «دبي انفيتيشينال للغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تصدر المحترف الإيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، اليوم الأول من بطولة دبي انفيتيشينال للغولف، في رحلته للدفاع عن لقبه في «السباق إلى دبي»، مسجلاً 62 نقطة بدون خطأ ليحقق تقدماً رائعاً بفارق ضربتين.

وتعد البطولة، الظهور الأول للاعب منذ فوزه بكأس هاري فاردون الخامس له في بطولة دي بي ورلد، وعاد مرة أخرى إلى الإمارات باحثاً عن اللقب السادس في مسيرته، وتحديداً في دبي، المكان الذي شهد فوزه الأول على الإطلاق منذ ما يقارب 15 عاماً.

وتصدر ماكلروي بتسع ضربات بيردي، مما أفسح له المجال ليسبق الألماني يانك بول، والجنوب أفريقي ثريستون لورانس بفارق ست نقاط تحت المعدل. في حين كانت أربع ضربات كافية لإبعاد نجمي كأس رايدر وحاملي لقب دي بي ورلد لعدة مرات، رايدر تومي فليتوود وثوربيورن أوليسن، عن الصدارة.

تفاؤل

وقال ماكلوري: لم أتوقع ذلك! كان أدائي مختلفاً عن اليومين السابقين عندما كنت هنا أتمرن في الملعب وأضرب الكرات لوحدي، من الجميل اللعب مع منافسين والشعور بقوة المنافسة، هذا أسبوع مناسب للقيام ببعض التدريبات الإضافية.

وفي منافسات الفرق، تقدم ماكلروي ومضيف البطولة عبد الله النابوده بـ 13 نقطة تحت المعدل، بفارق ثلاث تسديدات عن بول وجي جي دودوم.

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