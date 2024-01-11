بطولة البرازيل الودية.. منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية يواجه المغرب في الافتتاحية

المصدر: البيان

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يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في تمام الساعة الثانية فجر يوم السبت "بتوقيت الإمارات" منتخب المغرب في المباراة الافتتاحية لبطولة البرازيل الودية الدولية، فيما يلتقي في المباراة الثانية المنتخبان البرازيلي والأمريكي.

وتأتي مشاركة أبيض الشاطئية في هذه البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير الحالي، ضمن برنامج معسكره الخارجي في البرازيل, الذي بدأ يوم الثالث من الشهر الجاري ويُختتم يوم 21 من الشهر ذاته، وذلك في اطار استعداداته لمشاركته المقبلة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024".

وتضم قائمة منتخبنا في هذا المعسكر 18 لاعباً وهم : محمد الجسمي، حميد جمال، سعيد عيد، عبدالرحمن محمد، وليد محمدي، وليد بشر، أحمد بشر، علي محمدي، راشد عيد، عباس علي، هيثم الكعبي، كمال علي، هشام منتصر، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، محمد عبيد، راشد عبيد.

وخاض أبيض الشاطئية خلال فترة وجوده في البرازيل قبل انطلاق البطولة الودية الدولية مباراتين وديتين أمام فريقي رابوسا وإي سي أيه البرازيليين وفاز بنتيجة (4 – 2) و (5 – 2)، ومن المقرر أن يخوض مباراتين اضافيتين بعد ختام مشاركته في هذه البطولة.

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