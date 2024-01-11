أحمد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المصدر: دبي - البيان

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كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين ضمن فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحُكّام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، أمس، في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وموزة المري، أمين عام الجائزة، كما حضر الحفل الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية والعربية والدولية، ومسؤولي القطاع الرياضي.

فئة جديدة

تعد الدورة الثانية عشرة أكبر دورات الجائزة من حيث عدد المترشحين الذين بلغ عددهم 545 مترشحاً وعدد الفائزين الذي بلغ 30 فائزاً في مختلف الفئات.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الفائز بجائزة «الشخصية الرياضية الإماراتية»، وتسلّمها نيابة عن سموه، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وفاز سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجائزة تقديراً لدعمه الكبير لتطوير الرياضة في إمارة عجمان، وعلى مستوى دولة الإمارات، كما أطلق سموه مربط عجمان للخيول الذي يعد من أهم المرابط على مستوى العالم، وفاز بجائزة فئة «رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى» إلى حبيب نور محمدوف من روسيا، بطل فنون القتال المختلطة، وأول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي، وفاز بجائزة «الشخصية الرياضية العالمية» جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين من الرياضيين والفِرَق والمؤسسات في الفئات الأخرى للجائزة، وفي مقدمتهم الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح من دولة الكويت، بوسام الجائزة لفوزه بفئة «الشخصية الرياضية العربية»، ونادي دبي لسباق الخيل الفائز في فئة «المؤسسة الإماراتية»، وتسلَّم الجائزة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم.

المؤسسة العالمية

كما كرّم سموه، الاتحاد الدولي لكرة السلة الفائز بجائزة «المؤسسة العالمية»، حيث تسلم الجائزة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، من دولة قطر، وفي فئة «الرياضي الإماراتي» فاز بها كل من: سالم حمد ملهوف الكتبي، وذلك لحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022، ولاعب الجوجيتسو خالد محمد الشحي المصنف رقم 1 عالمياً في وزن 62 كلغم، وفي فئة «الإداري الإماراتي» فاز بها عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ورئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو، وتسلم الجائزة نيابة عنه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفي فئة «الفريق الإماراتي» فاز بها منتخب الإمارات لقفز الحواجز، وتسلم الجائزة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأعضاء الفريق: عبد الله محمد المري، عبد الله حميد المهيري، وفاز الفريق بالجائزة لتأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

الرياضي العربي

كما كرّم سموه الفائز في فئة «الرياضي العربي»، وفاز بالجائزة كل من: الملاكمة المغربية خديجة مرضي، ولاعبة رفع الأثقال التونسية غفران بالخير، وفي فئة «الحكم العربي»، فازت بها المغربية بشرى كربوبي، وفي فئة «الإنجازات الرياضية المستدامة» فاز بها العداء المغربي سفيان البقّالي.

أصحاب الهمم

وكرم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائز في فئة «رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة- فئة أصحاب الهمم»، وهي الجزائرية نسيمة صافي، وكذلك الفائز بفئة «الفريق العربي» المنتخب المغربي لكرة القدم، حيث تسلّم الجائزة طارق نجم الأمين العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكرم سموه أيضاً الفائز بفئة «الإداري العربي» محمد حسن الشمري، من العراق، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في فئة «رياضي ناشئ إماراتي»، حيث فاز 6 رياضيين ناشئين من دولة الإمارات، وفاز فيها بالمركز الأول: سلطان صالح، لاعب منتخب الإمارات ونادي الذيد للرماية، والثاني: أحمد العبدولي، لاعب منتخب الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والثالث: ميرة الشحي، لاعبة منتخب الإمارات ونادي الوصل للسباحة، والرابع: زمزم الحمادي، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والخامس: الهيام البلوشي لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والسادس: سعيد العوضي من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وفي فئة «الناشئين العرب» بلغ عدد الأصوات 40.566 صوتاً، وفاز بالمركز الأول: لاعبة تنس الطاولة هنا أيمن جودة من مصر، والثاني: لاعب الكاراتية عبد العزيز السيف من السعودية، والثالث: لاعبة التنس نور سحنون من تونس والرابع: لاعب الجودو عبد الرحيم مجاهد من الجزائر، والخامس: لاعبة التنس ملاك العلامي من المغرب، والسادس: لاعب رفع الأثقال أحمد إبراهيم شماع، من سوريا.

رعاة وشركاء

قبل انطلاقة حفل تكريم الفائزين، التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، مع رعاة وشركاء الدورة الثانية عشرة للجائزة وهم: الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية في طيران الإمارات، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة «نخيل»، ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «نخيل»، ومحمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في دي بي ورلد، ويوسف جواد الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

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