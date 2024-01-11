دوايت هاورد نجم السلة الأمريكي في دولية دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تشهد بطولة دبي الدولية 33 لكرة السلة التي تقام في الفترة من 19 إلى 28 يناير الجاري، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، مشاركة أسطورة كرة السلة الأمريكية ونجم الـ NBA دوايت هاورد «39 عاماً» لاعب لوس أنجليس ليكرز مع فريق سترونج جروب الفلبيني القادم بقوة إلى دبي لانتزاع اللقب.

على جانب آخر، ارتفع عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 10 وهي: الرياضي حامل اللقب، وبيروت، والحكمة، والهومنتمن من لبنان، ومنتخبا الإمارات، وتونس، وسلا المغربي، وسترونج جروب الفلبيني، وأهلي طرابلس، وأهلي بنغازي من ليبيا.

ولا يزال الباب مفتوحاً أمام الفرق الأخرى الراغبة بالمشاركة حتى موعد القرعة المقررة الأربعاء المقبل في فندق البطولة، ومنها الوحدة السوري الذي أبدى موافقة مبدئية على أن يتخذ قراره النهائي خلال الساعات القادمة.

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