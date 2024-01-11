أرقام قياسية في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان

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شهدت منافسات «الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح» التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انطلاقة قوية بأرقام قياسية، وتفوق فريق «إم 7» الذي حصد رمزي فئة جير شاهين فرخ ـ جرناس، بحضور بارز من بقية الفريق وأبرزها «إف 3 اس» الظفرة واليلايس.

وفي أشواط جير شاهين، حصد فريق «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «اس 94»، بزمن 17.598 ثانية.

وأكمل «إم 7» تفوقه بالفوز بشوط الرمز جرناس، بالطير «7» بزمن 17.200 ثانية. وفي أشواط جير تبع، حقق فريق «إف 3 اس» المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 56» بزمن 17.181 ثانية.

وعاد فريق «إم7»، ليحقق المركز الأول في شوط الرمز في فئة جير تبع جرناس، بالطير «تي 32» بزمن 16.699 ثانية.

واعتبر راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن انطلاقة المنافسات جاءت مثالية، وضمن التوقعات بتحقيق أرقام قياسية على مستوى المنطقة، وليس فقط في بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث عودتنا فئة الشيوخ على تقديم أقوى المنافسات.

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