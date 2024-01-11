تألق «الرئاسة» و«الشحانية» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقيم في ميدان المرموم لسباقات الهجن، اليوم الخامس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، والذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وشهدت الفترة المسائية تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 17 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات بمشاركة أكثر من 536 مطية، ونجحت هجن الشحانية في الحصول على لقب الشوط الشوط الرئيسي للقايا البكار وذلك عن طريق «هجمه» التي قدمها سالم فاران المري بزمن 7:17:1 دقائق، وبالمقابل كان الشوط الرئيسي للقايا الجعدان من نصيب هجن الرئاسة بواسطة «شاهين» تحت قيادة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري بزمن 7:18:9 دقائق، وسجلت هجن زعبيل ظهورها القوي في ثالث الأشواط للقايا البكار حيث قاد راشد محمد مروشد «الشاهينية» إلى الصدارة مسجلة 7:23:2 دقائق، أما الشوط الرابع للقايا الجعدان فقد ذهب إلى هجن الرئاسة بواسطة «شاهين» الذي قاده للقمة محمد زيتون المهيري بزمن بلغ 7:20:4 دقائق.

الأشواط الصباحية

ودشنت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في المهرجان من خلال 16 شوطاً لسن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات في الفترة الصباحية، وكان محمد زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة هو بطل التحديات الصباحية، حيث قاد «الشاهينية» لهجن الرئاسة لصدارة الشوط الأول للقايا البكار إلى الصدارة بتوقيت وقدره 7:27:3 دقائق، وأضاف المهيري النقطة الثانية إلى شعار الرئاسة بواسطة «شاهين» بطل اللقايا الجعدان الذي حقق زمناً وقدره 7:28:2 دقائق، وتألق محمد عتيق بن زيتون من خلال الشوط الثالث للقايا البكار والذي قدم من خلاله «الشاهينية» على الصدارة بتوقيت وقدره 7:31:5 دقائق، وذهبت النقطة الرابعة للقايا الجعدان إلى شعار هجن الرئاسة والمضمر محمد بن زيتون بواسطة «شاهين» الذي حصل على توقيت بلغ 7:30:1 دقائق.

ترقب

وتسجل شعارات أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء اليوم في سادس أيام المهرجان، ظهورها الثاني في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن اليذاع التي سيقام فيها 29 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً مسائية.

وأقيمت بالقرية التراثية في المرموم، مساء أول من أمس، فعاليات اليوم الثالث من مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي يشرف عليه وينظمه نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت 60 مطية تنحدر من سلالات راقية وعريقة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، ونجح علي راشد العويسي في حصد ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب الواضح «العاصفة» والأم متعبه وذلك مقابل 200 ألف درهم، وحصد سلطان يوسف غانم أهلي ملكية البكرة بنت الفارس «العاصفة» والأم الشبابيه مقابل 200 ألف درهم، بينما ذهبت ملكية القعود ولد سكر «العاصفة» والأم «شمعة» إلى محمد راشد بن مرخان مقابل 100 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز