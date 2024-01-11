راشد الظاهري يستهل موسم 2024 من حلبة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستهل البطل الإماراتي الموهوب في سباقات السيارات، راشد الظاهري، موسمه الجديد 2024، والثاني له في سباقات الفورمولا 4 من حلبة مرسى ياس وللمرة الأولى يبدأ موسمه من أرضه في الإمارات أول سباقات الموسم خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير الجاري.

وسينافس الظاهري في سباقات الفورمولا 4 واسعة النطاق مع فريق بريما في عام 2024.

واستعداداً للجولة الأولى، قال الظاهري: «السباق الافتتاحي سيحدد مسار موسم مثير سيشهد منافسة شرسة مضمونة بين أفضل السائقين في العالم الذين هم جميعاً نجوم محتملون وسائقون مستقبليون لسباقات الفورمولا 1».

وأضاف: «بعد مشاركتي الناجحة في البطولة في الموسم الماضي، أتطلع إلى بداية قوية على أرضي خلال السباق الأول هذا الأسبوع سعياً لتحقيق هدفين هذا الموسم. الهدف الأول هو تحقيق المزيد من منصات التتويج وتصنيف أعلى مقارنة بالعام السابق، والثاني هو تجميع المزيد من الخبرة في مختلف الحلبات حول العالم والتي ستساعدني في صقل وتشكيل مهاراتي الفنية.

شارك الظاهري البالغ من العمر 15 عاماً لأول مرة في المنافسة في مايو من العام الماضي، وحقق نتائج ممتازة حيث صعد على منصة التتويج ثلاث مرات وفاز في سباق سيبانغ بماليزيا في بطولة جنوب شرق آسيا للفورمولا 4.

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