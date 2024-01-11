«دبي انفيتيشينال للغولف» تنطلق اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة دبي انفيتيشينال اليوم، وتشهد انضمام نجم مانشيستر يونايتد السابق دوايت يورك إلى أساطير كرة القدم الأمريكية جون إلواي ولاري فيتزجيرالد كجزء من فريق هواة المكون من 60 لاعباً.

ويلعب إلى جانب الهواة 60 محترفاً من جولة دي بي ورلد، بما في ذلك روري ماكلروي المصنف الثاني عالمياً، وكابتن كأس رايدر الأوروبي لوك دونالد، والمصنف 15 عالمياً تومي فليتوود، والفائز بجولة دي بي ورلد أربع مرات، ريان فوكس، والفائز ببطولة جولة دي بي ورلد 2023 نيكولاي هوغارد.

وتقام البطولة في منتجع خور دبي، وتلعب بنظام 72 حفرة، وتتضمن مباريات فريق برو-آم لمدة ثلاثة أيام، بينما يضم يوم الأحد منافسات المحترفين فقط.

وتقدم بطولة دبي انفيتيشينال 3000 نقطة في الطريق إلى دبي بالنسبة للمحترفين، حيث يتنافس اللاعبون على صندوق جوائز بقيمة 2.5 مليون دولار ويحصل الفائز على 425000 دولار، قد تم إضافة بطولة دبي انفيتيشينال إلى جدول فعاليات جولة دي بي ورلد لأول مرة هذا العام 2024 على أن تقام في الأعوام 2024 و2026 و2028. ويمكن للمشجعين الحضور مجاناً.

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