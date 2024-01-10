مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. "الرئاسة" و"الشحانية" يتصدران سباقات اليوم الأول لهجن الشيوخ

المصدر: وام

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سجلت "هجن الرئاسة" و"الشحانية حضورا متميزاً في اليوم الأول لسباقات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يقام على ميدان المرموم ويشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن.

وأقيمت السباقات على مدار 17 شوطاً لمسافة خمسة كيلومتر، بمشاركة أكثر من 536 مطية.

ونجحت هجن "الشحانية" في الفوز بصدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار عن طريق (هجمه) التي قادها سالم فاران المري بزمن وقدره 7:17:1 دقيقة.

وبالمقابل كان الشوط الرئيسي للقايا الجعدان من نصيب "هجن الرئاسة" بواسطة (شاهين) تحت قيادة المضمر المجازف محمد عتيق زيتون المهيري وذلك بزمن بلغ 7:18:9 دقيقة.

وسجلت هجن زعبيل ظهورها القوي في ثالث الأشواط للقايا البكار حيث قاد راشد محمد مروشد (الشاهينية) الى الصدارة مسجلة توقيتاً وقدره 7:23:2 دقيقة .

أما الشوط الرابع للقايا الجعدان فقد ذهب الى هجن الرئاسة بواسطة (شاهين) الذي قاده الى القمة محمد زيتون المهيري بزمن بلغ 7:20:4 دقيقة .

وكانت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ قد دشنت مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن من خلال 16 شوطاً لسن اللقايا أقيمت بميدان المرموم صباح اليوم الأربعاء، لمسافة 5 كيلومترات.

وكان محمد زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة هو بطل التحديات الصباحية حيث قاد (الشاهينية) لهجن الرئاسة لصدارة الشوط الاول للقايا البكار الى الصدارة بتوقيت وقدره 7:27:3 دقيقة .

وأضاف المهيري النقطة الثانية الى شعار الرئاسة بواسطة (شاهين) بطل اللقايا الجعدان الذي حقق زمناً وقدره 7:28:2 دقيقة .

وفاز محمد عتيق بن زيتون من خلال الشوط الثالث للقايا الابكار والذي قدم من خلاله (الشاهينية) على الصدارة بتوقيت وقدره 7:31:5 دقيقة .

وذهبت النقطة الرابعة للقايا الجعدان الى شعار هجن الرئاسة والمضمر محمد بن زيتون بواسطة (شاهين) الذي حصل على توقيت بلغ 7:30:1 دقيقة.

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