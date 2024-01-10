الفائزون بجائزة محمد بن راشد يشيدون بمبادرة الإمارات لتكريم المبدعين رياضياً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الفائزون بجوائز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في فئاتها المختلفة بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم الرياضيين محلياً وعربياً وعالمياً اليوم في دبي وقالوا إن هذه الجائزة تعزز في نفوسهم الشغف بالمنافسة على البطولات، وتمثل دافعاً كبيراً للاعبين واللاعبات لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

وأكدت البطلة التونسية غفران بالخير، المتوجة بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في 2021، وذهبية بطولة أفريقيا في 2022، إنها فخورة بهذا التقدير الكبير، والتحفيز الملهم من دولة الإمارات، مع غيرها من الأبطال والمبدعين من الإمارات وجميع أنحاء الوطن العربي والعالم أجمع.

وأشارت إلى أن هذه الجائزة تعكس قيمة الفكرة، من قيادة دولة الإمارات التي تحرص باستمرار على تشجيع الرياضيين ليس في دولة الإمارات فقط، وإنما على مستوى العالم أجمع.

وتوجه البطل عبد العزيز سيف من السعودية والفائز بفضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022 بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على هذه المبادرة المبدعة والتي تعكس الاهتمام بتكريم الرياضيين على إنجازاتهم المختلفة في شتى المجالات الرياضية.

وأضاف: فخور بهذا التقدير والتكريم، وأتمنى أن يمثل دافعاً نحو التميز لنا كرياضيين، لاسيما أنه يحفزنا للنتائج الإيجابية والمنافسة على البطولات.

ووصفت البطلة نور سحنون من تونس والحاصلة على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 14 سنة فردي وجماعي في 2023 والمصنفة رقم (1) في افريقيا تحت 14 سنة، اختيارها للتكريم بالجائزة بأنه تقدير مرموق من قيادة دولة الإمارات وتكريم للمبدعين في جميع المجالات الرياضية على مستوى دولة الإمارات والعالم أجمع.

وأشادت البطلة التونسية بجهود والديها في رعايتها وتحفيزها للمستوى الذي قادها إلى التميز في رياضة التنس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز