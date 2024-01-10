أحمد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

المصدر: البيان

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كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين ضمن فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحُكّام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، اليوم (الأربعاء)، في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، وموزة المري، أمين عام الجائزة، كما حضر الحفل الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية والعربية والدولية، ومسؤولي القطاع الرياضي.

وتخلل الحفل عرض فيلم عن الدورة الثانية عشرة من الجائزة تضمّن أهم الإحصائيات من الدورة الثانية عشرة التي تعد أكبر دورات الجائزة من حيث عدد المترشحين الذين بلغ عددهم 545 مترشحًا وعدد الفائزين الذي بلغ 30 فائزًا في مختلف الفئات وكذلك في تنوع الرياضات وإضافة فئة جديدة للناشئين العرب.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان الفائز بجائزة "الشخصية الرياضية الإماراتية" وتسلّمها نيابة عن سموه الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وفاز سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجائزة تقديراً لدعمه الكبير لتطوير الرياضة في إمارة عجمان وعلى مستوى دولة الإمارات، كما أطلق سموه مربط عجمان للخيول الذي يعد من أهم المرابط على مستوى العالم وأحرز العديد من الألقاب في البطولات العالمية لجمال الخيول.

وقام سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" بتقديم جائزة فئة "رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى" إلى حبيب نور محمدوف من روسيا، نظراً لإنجازاته العديدة حيث أحرز بطولة العالم، ويحمل محمدوف أطول سلسلة بدون هزيمة 29 مباراة في فنون القتال المختلطة، وهو أول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي.

كما كرّم سموه، الفائز بجائزة "الشخصية الرياضية العالمية" وذهبت إلى جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم على مستوى العالم وتوسيع رقعة المشاركة فيها واستضافة بطولاتها المختلفة وتطبيق مبادئ الحوكمة والتقنيات الحديثة في إدارة اللعبة وتحكيم المباريات.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين من الرياضيين والفِرَق والمؤسسات في الفئات الأخرى للجائزة، وفي مقدمتهم سعادة الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح من دولة الكويت بوسام الجائزة لفوزه بفئة "الشخصية الرياضية العربية" وذلك لمشواره الرياضي الكبير في الكويت والوطن العربي والمنطقة، ونادي دبي لسباق الخيل الفائز في فئة "المؤسسة الإماراتية"، وتسلَّم الجائزة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعه آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، وجاء فوز النادي للاستدامة والمستوى الريادي في تنظيم 27 نسخة من كأس دبي العالمي حيث أصبح النادي انموذجا لتنظيم سباقات السرعة ومرجعية للاستفادة من الخبرات التراكمية للعديد من الدول من بينها هونج كونج ،كمبوديا ، منغوليا.

كما كرّم سموه، الاتحاد الدولي لكرة السلة الفائز بجائزة "المؤسسة العالمية" حيث تسلم الجائزة سعادة الشيخ سعود بن على آل ثاني، من دولة قطر، كما شمل التكريم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد اليوناني، أندرياس زاغكليس الأمين العام للاتحاد، ومنحت الجائزة للاتحاد الدولي لكرة السلة لإطلاق مشروع القيادة الشبابية المرتبط بكأس العالم لكرة السلة - 2023 الذي يهدف الى تمكين الشباب واستخدام كرة السلة كوسيلة فعّالة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

رياضي ناشئ إماراتي

وكرّم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي كذلك، الفائزين في فئة "رياضي ناشئ إماراتي"، حيث فاز 6 رياضيين ناشئين من دولة الإمارات من مختلف الألعاب الرياضية تقديرًا لإنجازاتهم والذين تم تحديد ترتيبهم بناء على نتائج أعمال التحكيم، وتصويت الجمهور عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الجائزة وبلغ عدد الأصوات 19,934 صوت، وفاز بالمركز الأول: سلطان صالح محمد، لاعب منتخب الإمارات ونادي الذيد للرماية، والحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 متر عام 2021، والمركز الثاني: أحمد خالد العبدولي، لاعب منتخب الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023، والمركز الثالث: ميرة عبد الله الشحي، لاعبة منتخب الإمارات ونادي الوصل للسباحة، والحاصلة على فضية 200 متر وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022، والمركز الرابع: زمزم محمد الحمادي، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب عام 2021 و2023 , وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023، والمركز الخامس: الهيام سيف البلوشي لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والحاصلة على ذهبية بطولة غرب آسيا للمبارزة في عام 2022، والمركز السادس: سعيد محمود العوضي من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والحاصل على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي لسلسلة الدوري العالمي للدراجات المائية فئة (سكي ستوك) وتصدر التصنيف الدولي في فئته 2022.

الناشئين العرب

كما كرم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين في فئة "الناشئين العرب" التي تم إضافتها إلى فئات الجائزة إيمانًا بأهمية الناشئين والموهوبين لتطوير الرياضة وصناعة مستقبل أفضل، ولدعم الموهوبين في جميع الدول العربية وتكريمهم جنباً إلى جنب مع نخبة المبدعين في مختلف مجالات العمل الرياضي، وتم تحديد الترتيب النهائي لهذه الفئة بناء على نتائج أعمال التحكيم وتصويت الجمهور عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الجائزة وبلغ عدد الأصوات 40,566 صوت، وفاز بالمركز الأول: هنا أيمن جودة من مصر والحاصلة على ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط في 2022 وذهبية وفضية بطولة العالم للشباب في 2021 والمصنفة رقم (2) عالميا تحت 17 سنة، والمركز الثاني: عبد العزيز سيف السيف من السعودية والحاصل على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022، والمركز الثالث: نور سحنون من تونس والحاصلة على ذهبية البطولة الافريقية للتنس تحت 14 سنة فردي وجماعي في 2023 والمصنفة رقم (1) في افريقيا تحت 14 سنة والمركز الرابع: عبد الرحيم مجاهد من الجزائر والحاصل على ذهبية بطولة افريقيا للجودو للناشئين 2023، والمركز الخامس: ملاك العلامي من المغرب والحاصلة على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة في تونس 2022، والمركز السادس: احمد ابراهيم شماع، من سوريا والحاصل على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.

الرياضي الإماراتي

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائز في فئة "الرياضي الإماراتي" وفاز بها كل من: سالم حمد ملهوف الكتبي، وذلك لحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022، وخالد محمد الشحي وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023 و3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب، وهو المصنف رقم 1 عالميا في وزن 62 كلجم، وفي فئة "الإداري الإماراتي" وفاز بها سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو ، ورئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو، وتسلم الجائزة نيابة عنه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفي فئة "الفريق الإماراتي" وفاز بها منتخب الإمارات لقفز الحواجز، وتسلم الجائزة سعادة اللواء الدكتور/ أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأعضاء الفريق: عبد الله محمد المري، عبد الله حميد المهيري، وفاز الفريق بالجائزة لتأهله الى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2023 والفوز بلقب بطولتي هولندا وبلجيكا الدوليتين للفروسية.

الرياضي العربي

كما كرّم سموه الفائز في فئة "الرياضي العربي"، وفاز بالجائزة كل من: المغربية خديجة مرضي وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم في الملاكمة 2023 وذهبية بطولة افريقيا 2022 وهي المصنفة رقم 1 عالميا في وزن 81+ كيلوجرام، والتونسية غفران بالخير، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في 2021، وذهبية بطولة أفريقيا في 2022، وفي فئة "الحكم العربي"، وفازت بها المغربية بشرى كربوب، وذلك لكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، وضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا للرجال 2021، كما قادت نهائي كأس العرش المغربي للرجال في 2023، وفي فئة "الإنجازات الرياضية المستدامة" وفاز بها المغربي سفيان البقّالي، وذلك لاستدامة إنجازاته ووصول نتائجه الى مستويات أعلى في سباق 3000 متر موانع حيث حصل على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى في بودابيست 2023، وذهبية بطولة العالم لألعاب القوى 2022 ، كما أنه المصنف رقم ( 1 ) عالميا في السباق.

وكرم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائز في فئة "رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة- فئة أصحاب الهمم"، وهي الجزائرية نسيمة صافي، وذلك: لحصولها على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2023 ليصل رصيدها الى 4 ميداليات اولمبية و8 ميداليات عالمية، وكذلك الفائز بفئة "الفريق العربي" وهو المنتخب المغربي لكرة القدم، حيث تسلّم الجائزة السيد طارق نجم الأمين العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجاء الفوز لكونه أول منتخب عربي وافريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في كأس العالم لكرة القدم، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، وأول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وأكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدفاً، وكرم سموه أيضًا الفائز بفئة "الإداري العربي" وهو سعادة محمد حسن الشمري، من العراق، كونه أول عراقي وعربي وآسيوي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وفي ختام الحفل ألقى سعادة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) كلمة المكرمين أعرب خلالها عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والجهود التي تبذلها دبي لتطوير قطاع الرياضة على المستوى الإقليمي والدولي، مثمناً جهود القائمين على الجائزة التي أصبحت محفلاً عالمياً لتكريم الإبداع الرياضي.

رعاة وشركاء الجائزة

قبل انطلاقة حفل تكريم الفائزين التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور معالي مطر رئيس مجلس أمناء الجائزة، مع رعاة وشركاء الدورة الثانية عشرة للجائزة وهم، الشيخ أحمد المعلا، نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية في طيران الإمارات، ومعالي سعيد الطاير العضو، المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى شركة "نخيل"، ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "نخيل"، ومحمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في دي بي ورلد، ويوسف جواد الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

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