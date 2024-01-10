أحمد بن محمد: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي أصبحت محفلاً عالمياً يعكس نهج دبي في تكريم الابداع والاحتفاء بالإنجازات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس" تويتر سابقاً: كرمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في مختلف مجالات العمل الرياضي محلياً وعربياً وعالمياً.

وأضاف: نبارك للشيخ عمار بن حميد النعيمي الشخصية الرياضية الإماراتية وللشيخ طلال الفهد الصباح الشخصية الرياضية العربية و جياني إنفانتينو الشخصية الرياضية العالمية.

كما نبارك لــ 27 فائزاً آخر في مختلف فئات الجائزة التي أصبحت اليوم محفلاً عالمياً يعكس نهج دبي في تكريم الابداع والاحتفاء بالإنجازات.

وتعد الدورة الثانية عشرة للجائزة هي الأكبر في تاريخها من حيث أعداد المترشحين وكذلك عدد الفائزين الذين بلغ عددهم 30 فائزا في مختلف الفئات من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز