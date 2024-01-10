ديوكوفيتش عن اعتزاله: هناك حالة انقسام بين الفتى الصغير ورب الأسرة

المصدر: البيان

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علق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، على التحديات التي تنتظره ومدى اقتراب اعتزاله اللعب في المستقبل.

وقال ديوكوفيتش بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأهداف دائمًا كبيرة، لكن لا أعرف ما هي التوقعات مع بلوغي 36 عامًا، لا أعرف ما إذا توقعت الفوز بثلاثة ألقاب في الجراند سلام وخوض النهائي في البطولة الرابعة (الموسم الماضي)".

وعن مدى اقترابه من الاعتزال أوضح: "أشعر بانقسام بداخلي، فهناك جزء الفتى الصغير الذي يحب التنس ويعرف كل شيء عن الرياضة وقدم كل حياته من أجلها، هذا الفتى يريد المواصلة".

وأضاف: "على الجانب الآخر أنا أب وأبتعد عن أسرتي، في كل مرة أسافر لفترة طويلة يتحطم قلبي، أفكر دائمًا متى يتوجب علي اللعب، وعدد البطولات التي يجب المشاركة بها، وما إذا كان الأمر يستحق ذلك".

وتابع: "بدأت هذا الموسم بالصورة المعتادة من خلال الوصول مبكرًا إلى أستراليا، أحب اللعب هنا فهذا هو المكان الذي حققت فيه معظم النجاحات في مسيرتي بالجراند سلام، في العادة أملك دائمًا أفكارًا واضحة للأهداف التي أريد تحقيقها".

وأتم تصريحاته مؤكدًا رغبته في أن يكون مؤثرًا في تطوير الرياضة وفي معيشة باقي لاعبي التنس.

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