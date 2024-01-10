أنس جابر تتحضر في دبي لموسم التنس الجديد

المصدر: دبي – البيان

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اختارت نجمة التنس العربية أنس جابر المصنفة السادسة على مستوى العالم، التجهيز للموسم الجديد في دبي، حيث أجرت مرحلة التأهيل في مركز فيفا الطبي المتميز بدبي، والتدريبات البدنية والفنية على ملعب نادي الطيران، وذلك على مدار أسبوعين استعداداً لافتتاح مشوار مشاركاتها في بطولة رابطة اللاعبات المحترفات بداية ببطولة استراليا المفتوحة أولى ألقاب الجراند سلام لعام 2024.

وانضمت أنس جابر إلى نجوم التنس العالميين الذين اختاروا الاستعداد للموسم الجديد في دبي مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول، والنجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً والروسي أندريه روبليف المصنف الخامس عالمياً ومواطنه غريغور ديمتروف المصنف 14 عالمياً والبريطاني آندي موراي وغيرهم.

وخضعت النجمة التونسية لاختبارات طبية ولياقية دقيقة للرفع من جاهزيتها، وضمان أعلى درجات الاستعداد، خاصة وأن الموسم الجديد سيشهد تنافساً قوياً بين نخبة من أفضل المصنفات على مستوى العالم، في صراع شرس على المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي. وحرصت أنس جابر على إكمال مرحلة الإعداد في دبي بفضل اعتدال الطقس في هذه الفترة، وتوفر كل الظروف المواتية من تجهيزات متطورة وملاعب ورعاية طبية، إلى جانب الدعم الذي تلقاه ممثلة التنس العربي من أجل مواصلة مشوارها الناجح في عالم الكرة الصفراء.

وأشادت أنس جابر البالغة من العمر 29 عاماً، بالرعاية الصحية التي تلقاها في كل زيارة من زياراتها إلى مركز فيفا الطبي بدبي، والخدمات الراقية التي تساعدها على التعافي والتأهيل في ظروف جدية، على يد نخبة من أكفأ الأجهزة الطبية في العالم، مضيفة بأن دبي تبقى دائماً وجهتها الأولى.

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