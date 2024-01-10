نادي الشارقة بطلاً لدوري شباب اليد

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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حافظ فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة على لقب بطولة دوري شباب اليد للمرة السابعة توالياً والثامنة عشرة خلال مسيرته بالبطولة بهذه المرحلة السنية، جاء ذلك أول من أمس عقب فوزه على فريق شباب اليد بنادي الوصل بنتيجة 35 / 22، بختام البطولة التي تمثل باكورة هذه الفئة السنية للموسم 2023/2024، والتي تشهد مشاركة 6 فرق.

بهذا الفوز يرفع شباب الشارقة رصيدهم إلى 30 نقطة مثلت العلامة الكاملة وحل الوصل وصيفاً بـ 26 نقطة، وشباب الأهلي ثالثاً 20 نقطة والجزيرة رابعاً 18 نقطة ثم البطائح خامساً 16 نقطة وبني ياس سادساً 10 نقاط.

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