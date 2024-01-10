«مزون» تعانق كأس الإيذاع في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

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وصل قطار منافسات هجن أبناء القبائل إلى ختام سن الصغار في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث استضاف ميدان المرموم يوم أمس أشواط سن الإيذاع لمسافة 6 كلم بمشاركة أكثر من 1211 مطية في منافسات الفترتين الصباحية والمسائية أبرزها 4 أشواط للرموز بمشاركة نخبة الهجن.

وتنطلق اليوم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ عبر أشواط سن اللقايا البالغ عددها 33 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و17 شوطاً في الفترة المسائية من بينها أربعة أشواط لهجن الإنتاج.

وواصل شعار سعيد جابر عبدالله محمد في التألق لليوم الثاني على التوالي في أشواط الرموز بعد فوز «مزون» بكأس سمو ولي عهد دبي للإيذاع البكار المفتوح وجائزة المليون ونصف المليون درهم مسجلة زمناً قدره 8:55:2 دقائق.

وحصد «متوكل» لعلي سعيد سالم الزرعي بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم مسجلاً زمناً قدره 8:50:6 دقائق.

وانتزعت «عنيدة» لـ هدي بطي دميثان الشامسي كأس سمو ولي عهد دبي للإيذاع الأبكار في فئة الإنتاج، إضافة إلى الجائزة النقدية بقيمة مليون درهم مسجلة أفضل توقيت بلغ 8:50:0 دقائق.

واقتنص «حبيب» بشعار خليفة نصيب خليفه الخيلي بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج والجائزة النقدية البالغة 800 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 8:53:8 دقائق.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز وسط فرحة عارمة من المشاركين.

كأس العرضة

من جهة أخرى، انطلقت الأشواط التأهيلية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لبطولة «كأس فزاع للعرضة» التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نسختها الأولى، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم.

وشهدت المنافسات التأهيلية مشاركة واسعة من دول الخليج عامة، وسلطنة عُمان بشكل خاص.

وأكد راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أنه للمرة الأولى على مستوى الدولة، بدأت المنافسات التأهيلية لبطولة «كأس فزاع للعرضة»، لدول الخليج، على أن تنطلق بعدها منافسات مواطني دولة الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة، قامت بعمل كبير لظهور هذه البطولة بالشكل الأمثل وبالطريقة التي تليق بالاسم الذي تحمله، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية والذكية من أجل ضمان أعلى معايير التحكيم.

وتابع: نراعي أعلى معايير السلامة للمشاركين في البطولة، حيث يرافقنا طاقم طبي متكامل طوال فترة الأشواط، مع إلزام المشاركين بارتداء واقي الصدر وخوذة الرأس.

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