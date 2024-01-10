منتخب شباب الجودو إلى معسكر تونس اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تغادر بعثة منتخب شباب الإمارات للجودو اليوم متوجهة إلى تونس؛ لإقامة معسكر إعداد يستغرق 10 أيام، استعداداً للمشاركات القادمة، ومن بينها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها دولة الإمارات في أبريل المقبل.

كما تنتظر المنتخب مشاركات أخرى في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومنافسات الدوري، والبطولة السنوية لكأس سفير اليابان لدى الدولة التي تقام في أبوظبي.

ويخوض منتخب الشباب خلال معسكره التدريبي سلسلة من المنافسات التجريبية مع المنتخبات والأندية التونسية للجودو.

ويرأس البعثة محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للجودو، كما تضم شعبان السيد المدير الفني، والمدرب جعفر النخلي.

وتتألف قائمة المنتخب في المعسكر من 10 لاعبين هم منذر موسى البلوشي، ومحمد نبيل النقبي، وعلي راشد النقبي، وأحمد عبد الله يوسف (نادي خورفكان)، وعلي حسن إبراهيم، وحميد سعيد الحمادي (اتحاد كلباء)، ومانع جمعة عبد الرحمن، وحمد أحمد خميس (نادي الشارقة الرياضي)، وسيف سالم الحمادي (الفجيرة للفنون القتالية)، وذياب إبراهيم الجنيبي (نادي الشارقة للدفاع عن النفس).

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