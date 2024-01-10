كرنفال تراثي يزين سباقي «الشراعية 22 و60 قدماً» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها لتنظيم أولى فعاليات النادي في عام 2024 يومي الجمعة والسبت المقبلين مع سباقين تراثيين ضمن برنامج سباقات الموسم الرياضي 2023 ــــ 2024 وبالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم.

ويترقب عشاق الرياضات البحرية كرنفالاً تراثياً مع إقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي- المقرر يوم بعد غد في شواطئ جميرا ثم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي- والذي سينطلق يوم السبت المقبل في شواطئ دبي.

ووجد الحدثان اهتماماً كبيراً من الملاك والنواخذة والبحارة لأهميتهما حيث يجمع سباق القوارب 22 قدماً أبطال المستقبل في رياضة الآباء والأجداد من فئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 سنة فيما ستكون الإثارة في قمتها مع صراع العمالقة في أقوى الفئات سباق السفن 60 قدماً يوم السبت على مسار يمتد لأكثر من 20 ميلاً بحرياً.

وأعلنت اللجنة المنظمة مبكراً عن استكمال عملية التسجيل للمشاركة عبر البوابة الالكترونية للنادي حيث سيغلق باب التسجيل في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً يوم غد الخميس فيما تتواصل عملية التسجيل في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً حتى يوم الجمعة موعد إغلاق باب التسجيل . الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم سباق الجولة الأولى من بطولة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في شهر أكتوبر الماضي وشهد السباق تتويج طاقم السفينة «زلزال 25».

وكان النادي قد افتتح الموسم في سبتمبر الماضي بالجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي شهدت تتويج القارب «زلزال 77».

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