بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف 18 الجاري

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق منافسات النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف في الفترة من 18 وحتى 21 يناير الحالي، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الغولف العالميين واللاعبين الهواة الموهوبين.

ويتصدر قائمة اللاعبين المشاركين في أول حدث ضمن سلسلة رولكس لسباق دبي 2024، الإيرلندي روري ماكلروي، المصنّف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة، والذي يسعى للدفاع عن لقبه ورفع كأس الدلة الشهير للمرة الرابعة، كما ينضم إلى ماكلروي برايان هارمان، حامل لقب البطولة المفتوحة، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، وكل من بادريج هارينغتون وفرانشيسكو موليناري وآدم سكوت.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة الدنماركي نيكولاي هوغارد، الفائز الأخير بسلسلة رولكس والذي حقق أيضاً المركز الأول في بطولة جولة دي بي وورلد في ختام الموسم الأخير، وينضم إليه أيضاً شقيقه التوأم الفائز بجولة دي بي وورلد أربع مرات راسموس هوغارد.

مجموعة مميزة

ويعد الثنائي الدنماركي من ضمن مجموعة مميزة من اللاعبين المشاركين في بطولة هذا العام والحائزين على عدد من الألقاب خلال مسيرتهم، ومنهم أدريان ميرونك، الفائز بثلاث بطولات في 2023، وريان فوكس، الذي حقّق فوزه الرابع في جولة دي بي وورلد والأول في سلسلة رولكس الموسم الماضي، في حين يستعد نجم جولة بي جي إيه الصاعد، كاميرون يونغ، لمشاركته الأولى في البطولة، ويعود لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر، برفقة شركاء الفوز في روما تومي فليتوود وتيريل هاتون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز