منتخب اليد إلى البحرين للمشاركة في «الآسيوية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر بعثة المنتخب الوطني للرجال لكرة اليد اليوم إلى البحرين للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 للرجال، ويترأس البعثة فيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين وتضم 20 لاعباً هم، محمد إسماعيل، إبراهيم القرص، أحمد الظنحاني، سيف الأنصاري، أحمد المهيري، ضاحي إلياسي، طارق شاهين، راشد مبارك، عبدالله عبيد، راشد فرامرز، عبدالرحمن خميس، مرزوق البلوشي، إبراهيم البلوشي، سالم النعيمي، زايد الدوسري، محمد عبدالله، محمد جمعة، مبارك الظنحاني، سعود الحمادي، صلاح المرزوقي، ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة الآسيوية بلقاء هونج كونج بعد غد بالمجموعة الرابعة.

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