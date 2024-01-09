1808 مطايا في ثالث محطات مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهدت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن في ميدان المرموم، منافسات مثيرة في أشواط رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت من خلال الفترة المسائية يوم أمس، بمشاركة قوية من نخبة الهجن العربية الأصيلة. وأقيمت 40 شوطاً في سن اللقايا، بواقع 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و18 شوطاً في الفترة المسائية، لمسافة 5 كلم، بمشاركة واسعة من هجن أبناء القبائل، تجاوزت 1808 مطايا في مختلف الأشواط.

وحلقت «الحاكمة» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد بكأس سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار المفتوح، وجائزته المالية البالغة 1.5 مليون درهم، مسجلة زمناً قدره 7:21:8 دقائق.

واقتنص «قوس النصر» بندقية الجعدان الشوط المفتوح بشعار رامس محمد ظبيب العامري، إضافة إلى الجائزة المالية بقيمة مليون درهم، مسجلاً زمناً قدره 7:20:0 دقائق.

وانتزعت «الوسمية» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار في فئة الإنتاج، والجائزة النقدية البالغة مليون درهم، مسجلة زمناً قدره 7:22:6 دقائق.

وظفر «الظافر» لعامر راشد سعيد البريصي المري ببندقية الجعدان للإنتاج و800 ألف درهم، الجائزة النقدية، ليهدي أهالي المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا الفوز الثمين، بعد تسجيله أفضل توقيت بزمن بلغ 7:15:6 دقائق.

وتوج علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، الملاك الفائزين بالرموز، وسط حضور كبير من عشاق ومحبي الأصايل. وأعرب محمد عتيق بن زيتون المهيري، عن بالغ سعادته بفوز «الوسمية» بكأس اللقايا الأبكار للإنتاج في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وقال إن الفوز والمشاركة في هذه التظاهرة، لها معنى خاص في النفوس، وهي مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، في مهرجان يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث يحرص سموه على تشجيع هذا الموروث ودعمه. وأضاف أنه سعيد بفوز «الوسمية»، وتحقيق الإنجاز الثاني هذا الموسم، بعد فوزها في جائزة زايد الكبرى، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في تحقيق مزيد من الانتصارات.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً، دشنها الشوط الأول للأبكار المحليات في فئة الإنتاج، حيث نجحت «الصايلة» لسيف مبارك هوّاش الخيلي، في حصد ناموس الشوط الأول، مسجلة زمناً قدره 7:27:8 دقائق.

وعانقت «نجود» للدكتور سعيد سالم علي الشيخ ناموس الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات للإنتاج، مسجلة زمناً قدره 7:25:2 دقائق، وفاز في الشوط الثالث، والمخصص للقايا الجعدان المحليات للإنتاج «البانوش» لقنازل محمد نخيره العفاري، مسجلاً زمناً قدره 7:28:7 دقائق. واقتنص «الفارس» لسالم هاشل عبد الله الشامسي صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، مسجلاً زمناً قدره 7:25:9 دقائق.

منافسات

من جهة أخرى، تصل منافسات هجن أبناء القبائل اليوم إلى أشواط سن اليذاع لمسافة 6 كلم، وتشهد الفترة المسائية إقامة 16 شوطاً، وستكون الأشواط الأربعة الأولى مخصصة للرموز، وهي كأس سمو ولي عهد دبي، اليذاع الأبكار المفتوح، وجائزة نقدية تبلغ مليوناً ونصف المليون درهم، وبندقية اليذاع الجعدان المفتوح، وجائزة المليون درهم، بالإضافة إلى كأس سمو ولي عهد دبي لليذاع الأبكار للإنتاج، وجائزة نقدية مليون درهم، وأخيراً بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج، وجائزتها البالغة 800 ألف درهم، فيما تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، منها 12 شوطاً لفئة الإنتاج، ضمن منافسات هجن أبناء القبائل.

مزاد المرموم

استضاف مسرح القرية التراثية بالمرموم، فعاليات اليوم الأول لمزاد المرموم الحادي العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي عرضت من خلاله 60 مطية، تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، وسط حضور كبير من جانب أهل الهجن، الذين تدافعوا لاقتناء المطايا المعروضة في المزاد.

وكان سيف البلوشي الرابح الأكبر في أول أيام المزاد، وذلك بعد نجاحه في الحصول على ملكية البكرة بنت الدنغلاوي «العاصفة»، وأمها «سرابة»، بقيمة 300 ألف درهم. وقام ماجد بن بليشة الفلاسي بدفع 260 ألف درهم، مقابل اقتناء بكرة تنحدر من سلالة الأب الواضح «العاصفة» والأم «متعبة».

وذهبت البكرة المنحدرة من سلالة الأب الشبابي ولد نجود «العاصفة»، والأم الشاهينية، إلى محمد راشد بن مرخان، وذلك مقابل مبلغ قدره 130 ألف درهم. كما تمكن ماجد بن بليشه الفلاسي من اقتناء البكرة بنت الشهم «بعير محمد سلطان مرخان»، وأمها مياسة، مقابل 100 ألف درهم. ونجح راشد أحمد الكتبي في الحصول على ملكية البكرة بنت لمح البصر، ولد زريجه وأمها الظبي، مقابل 100 ألف درهم أيضاً.

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