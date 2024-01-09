الكمالي: ماراثون دبي بوابة 23 عداء إلى أولمبياد باريس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توجه المستشار أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي الدولي، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموهما لماراثون دبي منذ البداية وحتى النسخة 23 من الماراثون، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، لحضوره سموه ومشاركته أول من أمس، في تتويج أبطال الماراثون.

وأكد الكمالي، على نجاح النسخة 23 من الماراثون، وبين أن إقامتها في مطلع عام دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024 المقبلين، ساهم كثيراً في إنجاح سباق النخبة لماراثون الرجال والسيدات، مع رغبة أكثر من 100 عداء وعداءة من النخبة على المشاركة في الماراثون هذا العام، لحسم بطاقات الوصول إلى الأولمبياد مبكراً، وأغلبهم شارك على نفقته الخاصة حتى يتسنى لهم التركيز في الشهور التالية على الاستعداد للمنافسة بقوة في أولمبياد باريس.

وأشار إلى تجاوز تمكن 23 عداء وعداءة من الحصول على بطاقات التأهل أولمبياد باريس عبر تحقيق زمن التأهيل المطلوب أول من أمس، بعدما نجح 13 عداء في تحقيق زمن التأهيل المحدد للرجال وقدره 2:11:30 ساعة، ونجحت 10 عداءات في تحقيق زمن التأهيل للأولمبياد المحدد للسيدات وقدره 2:29:30 ساعة، موضحاً أن اللجنة الأولمبية الدولية تسمح بمشاركة 3 عدائين و3 عداءات من كل دولة ممن حققوا زمن التأهيل، في سباق الماراثون الذي يقام ضمن مسابقات أولمبياد باريس، وبالتالي ستقوم اللجان الأولمبية الوطنية خلال الفترة المقبلة، في المفضلة بين المتأهلين واختيار أفضلهم للمشاركة.

وقال إن هناك العديد من الأمور الإيجابية في النسخة 23 التي ستضعها اللجنة المنظمة لماراثون دبي في اعتبارها عند التحضير للنسخة 24 من الآن، وفي مقدمتها السعي لتوفير السبل الممكنة لتحقيق المزيد من تحسين ترتيب ماراثون دبي في قائمة ماراثونات العالم، بعدما حافظ على ترتيبه السادس للرجال، وصعد من السادس إلى الرابع في فئة السيدات، بعدما نجحت الأثيوبية تيجيست كيتيما، في الفوز بلقب السيدات، وقطعت مسافة السباق في زمن قدره 2:16:07 ساعة، محققة رقماً قياسياً جديداً لماراثون دبي.

وأوضح أن نسخة ماراثون دبي أول من أمس، قدمت صورة رائعة للتعاون بين جميع المؤسسات، وانضمت إليهم خدمة الأمين، كمؤسسة داعمة للحدث، وأعرب عن أمنيته بدعم المزيد من المؤسسات الحكومية للأحداث الرياضية مستقبلاً، ومشيراً إلى قرب الاتفاق مع شركة راعية جديدة، وسيتم توقيع الاتفاق خلال مارس أو إبريل 2024، مع تحديد موعد النسخة 24 المقبلة، مؤكداً تواصل مساعي اللجنة المنظمة إلى تحقيق المزيد من النجاح في رحلة البناء واستعادة البريق القوي لماراثون دبي الذي تأثر مثل غيره بتوقف الرياضة العالمية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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