شباب الأهلي والنصر إلى المربع الذهبي للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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حجز شباب الأهلي والنصر مقعدين في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، دون التأثر بنتائج الجولة الأخيرة المقررة الخميس المقبل، حيث تصدر حامل اللقب شباب الأهلي الترتيب العام بنهاية مبارياته في المرحلة الأولى بعد فوزه على مستضيفه النصر بنتيجة 108 - 70 ضمن الجولة 13، رافعاً رصيده للنقطة 23، وجاء تأهل النصر رغم خسارته الأولى في المسابقة حيث وصل للنقطة 21، ولديه مباراة أخيرة الخميس المقبل أمام ضيفه الظفرة لن تؤثر على ترتيبه في الجدول وتأهله مباشرة للمربع الذهبي رفقة شباب الأهلي.

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