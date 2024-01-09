تنافس قوي في «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان

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رسمت منافسات أشواط المحلي المفتوح، «الحر» و«الشاهين» أروع المستويات القوية، بمشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجوائز مالية تزيد عن 17 مليون درهم.

وفي منافسات «الحر»، شهد شوط الرمز حر فرخ، تفوق فريق «إف3 اس» بالطير «مبهر» قاطعاً المسافة بزمن 20.034 ثانية، وجاء فريق «اس بي كي» في المركز الثاني، بحصول طيره «اتش 20» على المركز الثاني بزمن 20.185 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق الوصل بالطير «اليماني» بـ 20.290 ثانية.

وسيطر فريق الوصل على شوط الرمز حر جرناس، بالحصول على المراكز الثلاثة الأولى، بالطير «المتنبي» بزمن 18.483 ثانية، والطير «الملثم» بـ 18.830 ثانية، وبالطير «الشنفرة» بـ 19.072 ثانية على التوالي.

وفي أشواط الرمز فئة الشاهين فرخ، تمكن فريق «ام7» من انتزاع المركز الأول بالطير «اس3» بزمن 19.189 ثانية، أما المركز الثاني فذهب لفريق الوصل بالطير «ولوال» بزمن 19.320 ثانية.

أما في شوط الرمز شاهين جرناس، سيطر سعيد هلال المنصوري على المركزين الأول والثاني من خلال الطير «بخيت» بزمن 20.094 ثانية، والطير «الضايع» بزمن 20.201 ثانية. وتوّج دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، الحاصلين على المراكز الأولى.

وزار رادها كريشنا باندي السفير الكندي لدى دولة الإمارات الخيمة الذكية للبطولة، وتابع عدداً من أشواط البطولة، برفقة اللجنة المنظمة، وقال: تزخر دولة الإمارات بإرث عريق وكبير، نراه في عادات وتقاليد وسلوكيات شعبها، ومن ضمنها هذه الرياضة التراثية الجميلة، التي يستمر أبناء الإمارات في المحافظة عليها، وهي شاهد حقيقي على جزء مهم من تاريخ الدولة.

وأضاف حقيقة أدهشني مدى تطور التقنيات المستخدمة في هذه الرياضة التراثية، ومدى الجهد المبذول للحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة، إن العادات والقيم الحقيقية للمجتمع الإماراتي سبب رئيسي فيما هي عليه الآن من تطور وازدهار، وهذه الرياضات التراثية جزء مهم من هذه العادات والتقاليد.

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