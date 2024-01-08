الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي .. نجاح كبير لـ «الطائرة العمالية الخامسة»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير وأجواء حماسية وتنافس قوي منافسات بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها في مجمع أرينا بشركة دلسكو في منطقة القوز الصناعية 17 فريقًا من الرجال والسيدات وتابع البطولة عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر التي حرصت على تشجيع اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم أثناء البطولة.

وتوج فريق شركة (أجمل للعطور) بلقب البطولة في فئة الرجال بعد فوزه بالمركز الأول وتغلبه على فريق شركة (إينوك) في مباراة صعبة وقوية انتهت بنتيجة 2 – 1 (13-15، 15-11، 15-13)، وجاء فريق إينوك في المركز الثاني، وحل فريق (شركة النابودة) في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق (الواحة للصناعات المعدنية)، وفاز اللاعب ميلان تشاند من شركة (أجمل للعطور) بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل اللاعب جاستن صني من (شركة إينوك) على جائزة أفضل لاعب ناشئ.

تألق

وفي منافسات السيدات فاز فريق (شركة إينوك) بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق (شركة إمريل) بنتيجة 2 – 0 (15-09، 15-07)، ليأتي فريق (شركة إمريل) في المركز الثاني، وحل فريق (شركة ترانس غارد) في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق (إذاعة البنيان إف إم)، وحصل فريق شركة (إيجادا) على لقب الفريق المثالي، وفازت اللاعبة أميليا دي أسيس من فريق (شركة إينوك) بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصلت اللاعبة سوسميتا بوديل من فريق (شركة إمريل) على جائزة أفضل لاعبة ناشئة.

وفي ختام البطولة قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين في فئة الرجال، كما قامت فاطمة أحمد المنسق العام لمبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي بتكريم الفائزات في فئة السيدات، وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام منافسات بطولة شد الحبل يوم الأحد المقبل، وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

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