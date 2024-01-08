وفقاً للآلية الجديدة للاتحاد الدولي..اتحاد الإمارات للتنس يدشن موسم 2024 بدولية الفجيرة للشباب

المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



دشن اتحاد الإمارات للتنس سلسلة بطولاته الدولية للموسم الرياضي 2024، وذلك من خلال انطلاق بطولة الفجيرة الدولية للشباب والمصنفة J60، للبنين والبنات وتقام في ملاعب نادي التنس بالفجيرة وينظمها اتحاد اتحاد الإمارات للتنس وذلك وفقاً للآلية الجديدة للاتحاد الدولي، بمشاركة 114 لاعباً ولاعبة، بينهم لاعبون من البرازيل والمكسيك والصين واندونيسيا والصين وتايبيه واستراليا إضافة إلى لاعبين من الهند وامريكا واذربيجان ورومانيا والسعودية، والإمارات.

وينافس على لقب البطولة الروماني جادور بهاتين المصنف 147 على العالم للشباب وعلى مستوى البنات تنافس القبرصية ليا جو وين المصنفة 221 على مستوى العالم للشابات. تضم البطولة منافسات الفردي للشباب والشابات وتختتم السبت المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز