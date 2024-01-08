تقام يومي 20 و21 شهر يناير الحالي..20 حكماً دولياً يديرون تحدي الفجيرة للياقة البدنية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وقع الاختيار على 20 حكماً دولياً، لقيادة منافسات بطولة الإمارات لتحدي الفجيرة للياقة البدنية 2024، والتي تقام يومي 20 و21 شهر يناير الحالي، حيث عقدت اللجنة المنظمة، ولجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام، عدة اختبارات، بإشراف مدير لجنة الحكام، محمد العمدة، ومدير البطولة، أحمد عبد الله آل علي، وبمشاركة 30 حكماً، تم اختيار 20 حكماً منهم.

وقال أحمد عبد الله آل علي: تم اختيار ثلاثة محكمين مواطنين، وهم كل من محمد طاهر ووديعة الظاهري، وعبير الخاجه، بينما تم اختيار الحكمين سلطان الأحمد ومخلد نمشان من السعودية، واختيار أسامة كمال الدين وأحمد الخزاعي من البحرين، وصهيب الكندي من عمان، وحمدي الدمرداش وعماد يوسف من مصر.

بدوره، ثمّن أحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والتي ساهمت بنقلة نوعية قوية باستقطاب الشباب من كلا الجنسين، على ممارسة رياضة اللياقة البدنية، ومؤكداً أن اللجنة المنظمة للبطولة اختارت نخبة من أفضل المحكمين لقيادة المنافسات، وذلك حرصاً منها على أن تخرج البطولة بأفضل صورة في نسختها الثانية، خصوصاً مع مشاركة لاعبين أقوياء من مختلف دول العالم.

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