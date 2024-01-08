بواقع 264 ميدالية ملونة.. حصاد وفير لاتحاد كلباء في عام 2023

المصدر: كلباء - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشادت إدارة نادي اتحاد كلباء بالإنجازات التي حققتها الفرق الرياضية في مختلف الألعاب خلال العام المنصرم 2023.أكد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أن الهدف هو مواصلة العمل بشكل مستمر لتحقيق الإنجازات والبطولات والميداليات على المستوى المحلي والدولي، وأشار إلى أنه من أبرز الإنجازات في العام الماضي فوز النادي بجائزتين في حفل الفائزين بجائزة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للتميز الرياضي، حيث حصل النادي على جائزة النادي الرياضي الأكثر مشاركة، وجائزة أفضل منسق وكانت من نصيب آمنة الكندي.

كما حقق النادي على مستوى كره قدم الصالات كأس السوبر والميدالية الذهبية، وحقق فريق كرة اليد كأس بطولة مجلس الشارقة الرياضي، وعلى صعيد الألعاب الفردية حقق كلباء عدد 264 ميدالية ملونة منها 19 ميدالية دولية، كما حقق فريق التايكواندو بطولة الإمارات المفتوحة للأشبال والناشئين، كما حقق فريق الجودو كأس الاتحاد وبطولة اليوم الوطني، وأحرز فريق كرة الريشة الطائرة بطولة الفجيرة الأولى وبطولة الدولة للناشئين، وحقق فريق ألعاب القوى بطولة نائب رئيس الدولة.

وحقق فريق الكاراتيه إنجازاً جديداً يضاف لإنجازاته في بطولة آسيا للكاراتيه الدولية، وحقق فريق الشطرنج الميدالية الذهبية في بطولة الاستدامة للناشئين، إضافة إلى ذهبية بطولة الإمارات الفردية، كما كان للنادي حضور مميز في بطولة للألعاب الشاطئية التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، حيث حصد اللاعبون في مختلف الألعاب بطولات وكؤوساً وميداليات ملونة، كما شكل النادي حضوراً متميزاً في الفعاليات المجتمعية ونظم العديد من المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز