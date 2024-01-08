شفيونتيك تحافظ على صدارة التصنيف العالمي.. وجابر ضمن العشرة الأوائل

المصدر: البيان

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حافظت اللاعبة البولندية إيجا شفيونتيك، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد بلوغها نهائي كأس الاتحاد.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى سوى تغيير واحد فقط، وذلك بتقدم إيلينا ريباكينا إلى المرتبة الثالثة.

وجاء تقدم ريباكينا بعد تتويجها بلقب بطولة برزبين، بعد التفوق في المباراة النهائية على البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وتراجعت اللاعبة الأمريكية كوكو إلى المركز الرابع، وذلك على الرغم من تتويجها بلقب بطولة أوكلاند.

وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- إيجا شفيونتيك 9880 نقطة

2- أرينا سابالينكا 8905 نقاط

3- إيلينا ريباكينا 6811 نقطة

4- كوكو جوف 6660 نقطة

5- جيسيكا بيجولا 5905 نقاط

6- أنس جابر 4076 نقطة

7- ماركيتا فوندروسوفا 3966 نقطة

8- ماريا ساكاري 3770 نقطة

9- كارولينا موكوفا 3590 نقطة

10- باربورا كريشيكوفا 2945 نقطة

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